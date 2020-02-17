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CHP Zeytinburnu'nda Gençlik Yeniden Dursun'a Emanet!

CHP Zeytinburnu İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı için yapılan seçime tek liste ile giren Erdem Dursun, 143 oy ile güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

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17 Şubat 2020 Pazartesi 10:34
CHP Zeytinburnu'nda Gençlik Yeniden Dursun'a Emanet!
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CHP Zeytinburnu İlçe Örgütünde Gençlik Kolları Başkanı seçilen Erdem Dursun kongre sonrası yaptığı teşekkür konuşmasında, Bizler, Bu Yola Çıkarken "Kuruluşun ve Kurtuluşun Partisi, Cumhuriyet'in Savunucu Gençleri Olarak Demokrasi, Özgürlük Ve Barış Tam Anlamıyla Ülkemize Gelene Kadar Mücadelemizi Sürdürmeye Devam Edeceğiz.Şunu Unutmayalım Ki Dilimiz, Dinimiz, Irkımız Ayrı Olsa Dahi Gözyaşlarımızın Rengi Aynıdır.Bizler 2019 Yerel Seçimlerindeki Zafer İle Yakmış Olduğumuz Bu Ateşi İktidar Yolunda, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün; " Tüm Ümidim Gençliktir, Yorulsanızda Durmayacaksınız" Sözlerinden Aldığımız Güç İle "Gücümüz Gençlik Sözümüz Birlik" Şiarıyla Çıktığımız Bu Yolda El Ele, Omuz Omuza, Yorulmadan Ve Usanmadan, İktidar Ateşini Zeytinburnu'ndan Yakacağımıza Yürekten İnanıyoruz. Çünkü Biz Tek Yürek Ve Bir Bütünüz ! dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner

Başkan Dursun, Bu gün gerçekleşen Zeytinburnu Gençlik Kolları kongremizde bizleri yalnız bırakmayan İlçe Yöneticilerim, Mahalle Başkanlarım, Meclis Üyelerim ve şahsımı yeniden göreve layık gören başta ekip arkadaşlarım olmak üzere tüm Zeytinburnu Gençlik Kolları üyesi kardeşlerime teşekkür ederim.’Gücümüz Gençlik Sözümüz Birlik’ diyerek sözlerini tamamladı. CHP Zeytinburnu İlçe Başkanı Metin Doğan Kadın Kolları Başkanı seçilen Hande Gençgüven ve Gençlik Kolları Başkanı seçilen Erdem Dursun’un tebrik etti. 

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

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