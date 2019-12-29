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CHP Zeytinburnu 37.Olağan Kongresini Yaptı
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CHP Zeytinburnu 37.Olağan Kongresini Yaptı

​​​​​​​Cumhuriyeti Halk Partisi (CHP) Zeytinburnu ilçe başkanlığı 37.Olağan Kongresini İBB Çırpıcı 1453 Sosyal Tesislerinde yaptı. Kongrenin Divan başkanı Beşiktaş Belediye başkanı Rıza Akpolat oldu. Divan üyeleri ise Banu Gazi ve Suna Atma oldu.

CHP Zeytinburnu 37.Olağan Kongresini Yaptı

​​​​​​​Cumhuriyeti Halk Partisi (CHP) Zeytinburnu ilçe başkanlığı 37.Olağan Kongresini İBB Çırpıcı 1453 Sosyal Tesislerinde yaptı. Kongrenin Divan başkanı Beşiktaş Belediye başkanı Rıza Akpolat oldu. Divan üyeleri ise Banu Gazi ve Suna Atma oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Aralık 2019 Pazar 12:41
CHP Zeytinburnu 37.Olağan Kongresini Yaptı

Çok Sayıda Önemli Protokol Üyesinin Katıldığı Görkemli Bir Kongre Oldu

CHP İstanbul Milletvekilleri Av.Sezgin Tanrıkulu ve Gökhan Zeybek, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi başta olmak üzere çok sayıda CHP ilçe başkanı ve protokol üyesi 37.olağan genel kongre de Metin Doğan ve yönetimini yalnız bırakmadı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Metin Doğan Neler Söyledi ?

“Bugün burada sadece bir kongre yapmıyoruz.Önceki Kongremizden sonra İstanbul’u aldık. Bu kongremizden sonrada Türkiye’yi alarak CHP’yi iktidar yapacağız.

Hepinizin bildiği üzere 31 Mart 2019 seçiminde Zeytinburnu’nda tarihimizin en yüksek oy olan % 46 oy alarak iyi bir yere geldik. 23 Haziran’da ise Zeytinburnu’nda CHP’nin oyu % 54 oldu. Bu da sorumluluğumuzu daha da artırıyor. Bugünden sonra hep beraber ilçemizde ziyaret etmediğimiz seçmen kalmayacak şekilde hep beraber çalışacağız” dedi.

Divan Başkanı Rıza Akpolat ise şunları söyledi

“Öncelikle ben ilçe başkanımız Metin abi gibi etkili ve coşkulu bir konuşma yapamam. Ancak size birkaç şey söylemek isterim. CHP olarak halkımızın bizden beklentisi çok. Artık yerimizde oturarak iktidar olma şanımız yok. Hep beraber samimi ve içten bir şekilde çalışırsak ilk seçimde hem Zeytinburnu belediyesini kazanırız hem de genel de iktidar oluruz” dedi.

CHP’nin 31 Mart 2019 Zeytinburnu Belediye başkan adayı Dr.Adil Emecan’ın Kongrede olmaması dikkatlerden kaçmadı.

Mahalle Muhtarların % 99 olarak katılması dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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