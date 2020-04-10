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CHP Gençlik Kolları Kapı Kapı Dolaşarak Evde Kalan Büyüklerimize Yardımcı Oluyor

CHP Zeytinburnu Gençlik Kolları Başkanı Erdem Dursun ve yönetimi sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarını temin etmek için çalışmalarına devam ediyor...

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Nisan 2020 Cuma 13:03
CHP Gençlik Kolları Kapı Kapı Dolaşarak Evde Kalan Büyüklerimize Yardımcı Oluyor
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Dursun: Onlar Bizim Çınarlarımız Dedi

CHP Zeytinburnu İlçe Genlik Kolları başkanı Erdem Dursun ve yönetim kurulu üyesi arkadaşları Dünyayı ve ülkemizi derinden etkileyen Korona Virüsten dolayı sokağa çıkma aysağı olan 65 yaş ve üstü vatandaşlara yardımcı olmak için düzenli bir şekilde çalışmalarına devam ediyor.

Erdem Dursun Gazetemize Şunları söyledi "Hiç kimse başımıza bu korona Virüs belasının gelmesini istemezdi. Ne yazık ki Dünya da 200 ülkede görülen bu salgını ülkemizde derinden yaşıyor.Ülkemizde en çok büyük şehir olan İstanbul'un virüsten etklendğini Sağlık Bakanlığı açıklıyor.

Yine Sağlık Bakanlığı verileri içinde Zeytinburnu'nun virüsten etkilenen ilçelerin başından geldiği açıklandı. Böyle bir ortamda Zeytinburnu CHP İlçe Gençlik Kolları Yönetimi olarak karınca kararınca yetebildiğimiz kadarı ile büyüklerimizin çarşı pazar işin görmeye gayret ediyoruz.

İnşallah kısa sürede Korona Virüsü tehlikesi geçer de esk düzenli yaşamımıza devam ederiz" dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 10.04.2020 13:34
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