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Bugün Cadde,Sokak ve Parklar Çocuklar İçin ...

Yaklaşık olarak iki aydır sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde kalan çocuklar için 13 Mayıs 2020 de saat 11 ile 15 arası sokağa çıkma izni çıktı. İstanbul Times Yayın Grubu olarak çok sayıda çocuk ve genç nüfusun olduğu Zeytinburnu ilçesinin cadde,sokak ve parklarını sizin için gezdik.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Mayıs 2020 Çarşamba 13:06
Bugün Cadde,Sokak ve Parklar Çocuklar İçin ...
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Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı Fetsival Alanı Gibi 

Çocuklar için sokağa çıkma izni olan saat 11 den hemen sonra bir anda Zeytinburnu 15 Temmuz meydanı festival alanı gibi oldu.Kimi çocuk bisiklet binerken kimi kaykay, kimi ise top oynayarak yaklaşık 2 aydır evde kalmanın acısını izin saatlerinde çıkarmaya çalıştılar. 

Sürekli halkın içinde olan ve Zeytinburnu halkının çok sevdiği kaymakam Mehmet Makas'ta bir süre 15 Temmuz meydanına inereke çocuklar ve ebeyenleri ile sohbet etti.Kaymakam çocuklara ve ebeveynlere yaptığı konuşmada henüz COVİD 19 salgın hastalığının tehlikesi geçmiş değil.Lütfen sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat edin diyerek uyarıda bulundu. 

Ebeveynlerde çocuklarının iki duvar arasında sıkıldığını ifade ederek verilen iznin çok güzel olduğunu ifade ederek inşallah tez zamanda bu virüs tehlikesi geçerde herkese rahat bir nefes alır temennisinde bulundu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

  

Son Güncelleme: 13.05.2020 16:36
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