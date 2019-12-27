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Başkan Arısoy; “Zeytinburnu’nun Dönüşümü İçin Var Gücümüzle Çalışıyoruz”
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Başkan Arısoy; “Zeytinburnu’nun Dönüşümü İçin Var Gücümüzle Çalışıyoruz”

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un başlattığı “Başkanla Akşam Çayı Programı”nın bu haftaki durağı Beştelsiz Mahallesi oldu. Zeytinburnu’nun kentsel dönüşümüyle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Başkan Arısoy, Zeytinburnu’nun gelecek 20 yılını etkileyecek önemli yatırımlara imza atacaklarını vurguladı.

Başkan Arısoy; “Zeytinburnu’nun Dönüşümü İçin Var Gücümüzle Çalışıyoruz”

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un başlattığı “Başkanla Akşam Çayı Programı”nın bu haftaki durağı Beştelsiz Mahallesi oldu. Zeytinburnu’nun kentsel dönüşümüyle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Başkan Arısoy, Zeytinburnu’nun gelecek 20 yılını etkileyecek önemli yatırımlara imza atacaklarını vurguladı.

haber 2
haber 2
27 Aralık 2019 Cuma 10:15
Başkan Arısoy; “Zeytinburnu’nun Dönüşümü İçin Var Gücümüzle Çalışıyoruz”

 Zeytinburnu Belediyesi’nin yeni başlattığı “Başkanla Akşam Çayı Programı” çerçevesinde Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy her hafta ilçenin bir mahallesine ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinliyor. Programın bu haftaki durağı Beştelsiz Mahallesi’ydi. Başkan Arısoy mahalle sakinleri ile bir araya gelip soruları cevapladı.

“DÖNÜŞÜM İÇİN DESTEK ALMAMIZ ŞART”

Zeytinburnu’nun gelecek 20 yılının en önemli gündem maddesinin kentsel dönüşüm olduğunu hatırlatan Başkan Arısoy, ilçe sakinlerine imar kanunu ve faydalanması gereken konularla ilgili önemli detaylar verdi. Kentsel dönüşüm ile ilgili çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla birlikte yürüttüklerini anlatan Başkan Arısoy, “Taahhüt ettiğimiz mevkilerin dışında yeniden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yeni bir yer tespiti yapacağız ama bu Zeytinburnu’nun dönüşümü için yetmez. İlçe belediyelerinin tek başına imar planı yapma yetkisi maalesef yok. İBB’nin de, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın da bazı kuralları var. “ dedi.

“PROJELERİMİZİ HAYATA GEÇİRİYORUZ”

Zeytinburnu’nun ilk belediye meclis toplantısında kentsel dönüşüm müdürlüğünü kurduklarını söyleyen Başkan Arısoy, bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi; “Beştelsiz Mahallesi’nin kentsel dönüşümüyle ilgili TOKİ 22 Ocak tarihinde ihaleye çıkacak. Belediye olarak yapılması noktasında taahhüt ettiğimiz Kur’an Sitesi inşaatına en geç Mart başında başlanacak ve en kısa sürede yapıların hak sahiplerine teslim edilecek. Taahhüt ettiğimiz Telsiz Mahallesi için de Ankara’ya giderek bakanlıkla görüştüm ve en kısa zamanda hayırlı bir sonuç elde etmeyi bekliyorum. Askeri Lojmanların Millet Bahçesi’ne dönüştürülmesi için 16 Ocak’ta yapım ihalesi yapılacak. Seçildiğimizin ilk günlerde hayata geçirdiğimiz Kariyer Merkezi aracılığı ile 480 civarında Zeytinburnulu vatandaşı işe yerleştirdik. Yakın tarihte de kamu, özel sektör ve kuruluşları ile iş garantili bir programı hayata geçireceğiz. İlçemizdeki tüm okulların tuvalet ve ıslak zemin mekânlarının yanı sıra kurduğumuz özel bir ekiple de tüm temizliklerini yapıyoruz. Kadınlar için de plates merkezinin ilkini Gökalp Mahallesi’nde hayata geçirdik, Mart ayına kadar da 2 tane daha açacağız. Huzurlu ve güvenli bir Zeytinburnu için park ve yeşil alanlara kamera yerleştirmeye başladık. Beştelsiz, ve Merkezefendi havuzunu engelli bireylerin kullanımına açtık. Çanakkale Doğa ve Tarih Kampı’na yaz döneminde, Milli Eğitim tarafından belirlenen Zeytinburnulu başarılı öğrencileri, sonrasında da engelli ve ailelerini götürüyorduk, şimdilerde ise Zeytinburnu’nda oturan ve aile olan hemşerilerimizi 80’li guruplar halinde götürmeye başladık. Talep çok olduğu için 80 kişiyi noter kura ile belirliyor, kura da çıkmayanları gelecek tura aktarıyoruz. Ayhan Şahenk Ortaokulu ve Fatma Süslügil İlkokulu ile ilgili valilik gerekli yer tahsisi yaptı, müteahhitler çalışmalara başladı. Zeytinburnu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin ise tüm blokları tamamlandı. Zeytinburnu’nda tekli eğitime geçmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. İstanbul’un ilk taziye evlerinden biri Merkezefendi Mahallesi’nde. Yeni yapılacak Millet Camii’nde de yeni bir taziye evi daha yapmayı planlıyoruz, ayrıca kentsel dönüşüm nedeniyle geçici bir mescide taşınan Yeşiltepe Konyalı Camii’nin yeniden inşasında mimari bir çözümle üçüncü taziye evini de Zeytinburnu’na kazandırmış olacağız.”

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