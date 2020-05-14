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Başkan Arısoy Telekonferans İle STK Başkanları İle Toplantı Yaptı

​​​​​​​Zeytinburnu Belediye başkanı Ömer Arısoy Zeytinburnu ilçesinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluş başkanları ile COVİD 19 salgın hastalıktan dolayı telekonferans yöntemi ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Mayıs 2020 Perşembe 16:26
Başkan Arısoy Telekonferans İle STK Başkanları İle Toplantı Yaptı
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ARISOY SOSYAL MEDYA HESABINDA ŞU BİLGİYİ PAYLAŞTI

Bir aile toplantısı...

#Zeytinburnu'nun, #Türkiye'nin bütün renkleriyle, hemşehri derneklerimizin temsilcileriyle bir aradayız. Ne başardıysak bu güzel aileyle birlikte başardık, zor günleri de birlikte atlatacağız.Gönül birliğimiz çok kıymetli, gözümüz gibi bakacağız.

Zeytinburnu Tüm Malatyalılar Dernek başkanı Suat Sarıkaya şunları söyledi “ Öncelikle Belediye başkanımız sayın Ömer Arısoy’un bizlerle yapmış olduğu toplantıyı çok önemiyorum. Başkan Belediye olarak Salgın hastalık nedeni ile yaptıkları çalışmaları anlattılar.

Dernek başkanları da konu ile alakalı fikirlerini, beyan ettiler. Toplantı esnasında bir güzellik de yaşandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantı esnasında belediye bakanımızı araması ile toplantımız 5 dakika duraksadı akabinde kaldığımız yerden devam ettik. Güzel bir toplantı oldu emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Toplantıya katılan diğer Dernek başkanları da yaptıkları konuşmalarda toplantıda Pandemi ile alakalı alınan önlemleri önemsediklerini ifade ederek başkan Ömer Arısoy’a teşekkür ettiler.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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