Başkan Arısoy Kapı Kapı Kolonya,Maske ve Eldiven Dağıttırıyor

Teşekkürler Ömer Başkan



Öncelik olarak sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş ve üstü vatandaşlara ulaştırılan ürünler için bir çok kişi gelen ürünlerin maddi değeri hiç önemli değil.



Herkesin birbinden kaçmak zorunda olduğu bir dönemde Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve çalışma arkadaşlarının bir tarafta belediyenin rutin işlerini yürütmeleri diğer yandan da halkın şu aralar en çok ihtiyaç duyduğu Kolonya,Maske ve Eldivenleri evlere kadar ulaştırması çok manalı ve güzel diyen ilçe halkı başkan'a teşekkür etti.



Gazetemizin merkezine de aynı ürünleri ulaştıran belediye çalışanlarına teşekkür ederiz.



Kaynak: İstanbul Times Haber Ajsnsı (THA)

