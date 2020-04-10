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Başkan Arısoy Kapı Kapı Kolonya,Maske ve Eldiven Dağıttırıyor

Bütün Dünya le beraber ülkemizi de derinden etkileyen Korona Virüsten dolayı yerel yönetimlerde imkanları ölçüsünde halka katkı yapmak ve yanınızdayız mesajı vermek için küçük de olsa bugünlerde işlerine yarayacak minik hediyelerle bir ve beraberiz mesajı veriyor. Zeytinburnu Belediye başkanı Ömer Arısoy'da imkanları ölçüsünde içinde Kolonya,Maske,eldiven ve 14 kuralı hatırlatan el ilanının olduğu poşeti personeli ile Zeytinburnu halkına evinde ulaştırmaya gayret ediyor...

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Nisan 2020 Cuma 12:08
Başkan Arısoy Kapı Kapı Kolonya,Maske ve Eldiven Dağıttırıyor
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Teşekkürler Ömer Başkan

Öncelik olarak sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş ve üstü vatandaşlara ulaştırılan ürünler için bir çok kişi gelen ürünlerin maddi değeri hiç önemli değil.

Herkesin birbinden kaçmak zorunda olduğu bir dönemde Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve çalışma arkadaşlarının bir tarafta belediyenin rutin işlerini yürütmeleri diğer yandan da halkın şu aralar en çok ihtiyaç duyduğu Kolonya,Maske ve Eldivenleri evlere kadar ulaştırması çok manalı ve güzel diyen ilçe halkı başkan'a teşekkür etti.

Gazetemizin merkezine de aynı ürünleri ulaştıran belediye çalışanlarına teşekkür ederiz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajsnsı (THA)
 

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