Başkan Arısoy Dijital olarak Belediye'yi yönetiyor

Her şey Zeytinburnu için

Zeytinburnu Belediye başkanı Ömer Arısoy yardımcıları ve birim müdürleri ile yaptığı dijital toplantıda şunları söyledi “Değerli mesai arkadaşlarım hepinizin bildiği gibi dünyayı etkileyen Koronavirüste dolayı hükümetimiz olağanüstü ciddi bir çalışmanın içine girmiş bulunmaktadır.

Bu salgın hastalığın tehlikesinden korunmak için en güzel yöntemin evde kalmak olduğu sağlık bakanlığımız tarafından ilan edildi.

Bizlerde ilçemizde yaptığımız duyuru ve uyarılar ile halkımıza seslendik ve EVDE KAL ZEYTİNBURNU dedik. Sağ olsunlar ilçe halkımız büyük ekseriyet ile bu talebimizi kabul etti.

Ben burada bütün halkımıza bir kez daha teşekkür ederim. Başkan Arısoy yardımcılarına ve birim müdürlerine hem kendi can güvenliğinizi koruyacaksınız hem de hizmet götürmek zorunda olduğumuz Zeytinburnu halkının diyerek işlerinin başında olduklarını ifade ederek inşallah hep beraber el birliği ile bu salgın hastalık ile baş ederek yine güzel günlerde buluşacağız” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)