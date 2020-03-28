banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Adil Olun Beyler Adil…Halk Kör Değil Her Şeyi Görüyor
Son Dakika
Adil Olun Beyler Adil…Halk Kör...
Başkan Arısoy Dijital olarak Belediye'yi yönetiyor
Son Dakika
Başkan Arısoy Dijital olarak Belediye'yi...
SP:İl Başkanı Dr.Sevim "Olanlara İnanamıyoruz !"
Son Dakika
SP:İl Başkanı Dr.Sevim "Olanlara İnanamıyoruz...
Günde 2 kez 30 dk. Koronavirüs!
Günde 2 kez 30 dk....

Başkan Arısoy Dijital olarak Belediye'yi yönetiyor

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy Dünyayı etkileyen Korona Virüs'ten dolayı az kişi ile temas etme zorunluğu nedeni ile A takımı ile Belediye işlerini dijital ortam da yaptığı toplantılar ile belediyeyi yönetmeye çalışıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Mart 2020 Cumartesi 12:53
Başkan Arısoy Dijital olarak Belediye'yi yönetiyor
banner171

Her şey Zeytinburnu için

Zeytinburnu Belediye başkanı Ömer Arısoy yardımcıları ve birim müdürleri ile yaptığı dijital toplantıda şunları söyledi “Değerli mesai arkadaşlarım hepinizin bildiği gibi dünyayı etkileyen Koronavirüste dolayı hükümetimiz olağanüstü ciddi bir çalışmanın içine girmiş bulunmaktadır.

Bu salgın hastalığın tehlikesinden korunmak için en güzel yöntemin evde kalmak olduğu sağlık bakanlığımız tarafından ilan edildi.

Bizlerde ilçemizde yaptığımız duyuru ve uyarılar ile halkımıza seslendik ve EVDE KAL ZEYTİNBURNU dedik. Sağ olsunlar ilçe halkımız büyük ekseriyet ile bu talebimizi kabul etti.

Ben burada bütün halkımıza bir kez daha teşekkür ederim. Başkan Arısoy yardımcılarına ve birim müdürlerine hem kendi can güvenliğinizi koruyacaksınız hem de hizmet götürmek zorunda olduğumuz Zeytinburnu halkının diyerek işlerinin başında olduklarını ifade ederek inşallah hep beraber el birliği ile bu salgın hastalık ile baş ederek yine güzel günlerde buluşacağız” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 28.03.2020 13:40
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
65 Yaş Üstü Yalnız Yaşayanlar İçin Alışveriş Yaptılar
65 Yaş Üstü Yalnız Yaşayanlar İçin Alışveriş Yaptılar
'Zeytinburnu Telsiz Mahallesi’ne 369 Konutluk Proje
'Zeytinburnu Telsiz Mahallesi’ne 369 Konutluk Proje
Zeytinburnu’nda ‘Koronavirüs’e Geçit Yok..!
Zeytinburnu’nda ‘Koronavirüs’e Geçit Yok..!
Malatyalılar Şehitler İçin Kur’an Kerim ve Mevlid-i Şerif Okuttu
Malatyalılar Şehitler İçin Kur’an Kerim ve Mevlid-i Şerif Okuttu
ZETSİAD Başkanı Mustafa Sartık Hep Beraber Corona Virüsünü Yeneceğiz…
ZETSİAD Başkanı Mustafa Sartık Hep Beraber Corona Virüsünü Yeneceğiz…

banner186

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169