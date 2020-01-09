Başkan Arısoy 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde Basın İle Bir Araya Geldi

Basın mensupları Başkan Arısoy’a teşekkür etti

Tarihi Zeytinburnu eski belediye binasında basın ile bir araya gelen başkan Arısoy davetlerine icabet eden basın mensupların teşekkür etti.

Biz çok basın mensubu soru sordu. Değişim Ve Gelişim Tarihi İçinde Zeytinburnu Kitabının yazarı ve Geleceğim Zeytinburnu Platformu Kurucusu Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner’de Zeytinburnu deyince aklınıza ne geliyor diye sordu. Ömer Arısoy bu soruya “ Tarih,Kültür,sanat ve ticaret “ aklıma geliyor şeklinde cevaplandırdı.

Toplantıya katılan Ak Parti Zeytinburnu ilçe başkanı A.Selami Delibalta ‘da basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutladı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)