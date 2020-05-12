banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 29°
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
İBB Meclisinde COVİD 19 'a Siyaset Bulaştı
Son Dakika
İBB Meclisinde COVİD 19 'a...
Ramazan Ayında Orucu Kolaylaştıran Teknikler
Ramazan Ayında Orucu Kolaylaştıran Teknikler
Sevgiye Engel Yoktur
Son Dakika
Sevgiye Engel Yoktur
Hepimiz Kardeşiz Bu Kavga Ne Diye ?
Son Dakika
Hepimiz Kardeşiz Bu Kavga Ne...

Asıl engelli olanlar kalp ve gönül gözü kapalı olanlardır

Diyabetiler ve Engelliler Dernek başkanı aynı zamanda Zeytinburnu Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Nurşen Örnek, her yıl 10 Mayıs ile 16 Mayıs arasında Birleşmiş Milletler’e üye 156 ülkede aynı tarihlerde kutlanan özel bir haftadır. Bu yıl Korona virüs salgın hastalığından dolayı toplu etkinlikler iptal edildiği için başkan Örnek şöyle bir açıklama yaptı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Mayıs 2020 Salı 14:25
Asıl engelli olanlar kalp ve gönül gözü kapalı olanlardır
banner171

İŞTE NURŞEN ÖRNEK’İN MESAJI

Korona virüsü nedeniyle tüm dünya zor ve sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde %12’sini engelli bireyler oluşturuyor. Aileleri ile birlikte bu sayı dört katına kadar çıkmakta. Günlük yaşam içerisinde engellilerin büyük bir kısmı mimari engeller ve sosyal haklar nedeniyle yaşam kaliteleri ciddi anlamda etkileniyor. Zorunlu izolasyon ile beraber, salgın engelli bireylerin yaşamlarını daha da sıkıntılı bir hale dönüştürmüştür.

Her ne kadar sürecin yıkıcı ve karmaşık etkisiyle olumsuzluklar yaşansa da Sağlık Bakanlığı’nın, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı‘nın kolaylaştırıcı genelgeler yayınlaması ile engelli bireylere yönelik istihdamın arttırılmasına yönelik destekleyici çalışmalar yapması ve yaşama aktif olarak katılımlarının sağlanması, herhangi bir işte çalışanların idari izinli sayılmaları ve belediyelerin özel ulaşımda yardımcı olmaları sevindiricidir.

Engelli bireyler de toplumun ayrılmaz bir parçası olarak sağlıktan, eğitimden, ulaşımdan, temel insan haklarından eşit yararlanmalı. Yaşam varsa herkes için var. Bu süreç tek başına kurtuluş olmadığı gerçeğini hepimize hatırlattı. Ekonomik ve sosyal tüm toplumsal faaliyetlerimizi artık buna göre şekillendirerek ve buna bağlı politikaların geliştirilmesi zorunlu hale gelmektedir.

Evet, zamanında “Ne işiniz var dışarı da,evinizde oturun” diye ,sınıflarımız da istemediğimiz bizi uyaranları, şimdi daha iyi anlıyoruz.Evde kalmanın ne kadar zor olduğunu engelsiz bireyler de çok iyi anladılar ve empati yaptılar.Eminiz ki bundan böyle biz engellileri çok daha iyi anlayacak,Önümüzdeki zaman dilimlerinde tüm engelli bireylerle birlikte yaşama kültürünü oluşturmamız gerekliliğini daha iyi anlayacaksınız. Engelsiz bir yaşam dileğiyle..

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zeytinburnu İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Anneler Gününde Yaşlıları Unutmadı
Zeytinburnu İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Anneler Gününde Yaşlıları Unutmadı
Zeytinburnu Halk Eğitim Merkezi Maske Üretiyor
Zeytinburnu Halk Eğitim Merkezi Maske Üretiyor
CHP’li Gençler Halkın Yanında
CHP’li Gençler Halkın Yanında
Murat Elmas ve Camii Dernek Yönetiminden Sağlık Çalışanlarına Jest
Murat Elmas ve Camii Dernek Yönetiminden Sağlık Çalışanlarına Jest
Yeşilyurt :Sağlık Çalışanları İçin Maske Üretmeye Devam Ediyoruz Dedi
Yeşilyurt :Sağlık Çalışanları İçin Maske Üretmeye Devam Ediyoruz Dedi

banner186

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169