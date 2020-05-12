Asıl engelli olanlar kalp ve gönül gözü kapalı olanlardır

İŞTE NURŞEN ÖRNEK’İN MESAJI

Korona virüsü nedeniyle tüm dünya zor ve sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde %12’sini engelli bireyler oluşturuyor. Aileleri ile birlikte bu sayı dört katına kadar çıkmakta. Günlük yaşam içerisinde engellilerin büyük bir kısmı mimari engeller ve sosyal haklar nedeniyle yaşam kaliteleri ciddi anlamda etkileniyor. Zorunlu izolasyon ile beraber, salgın engelli bireylerin yaşamlarını daha da sıkıntılı bir hale dönüştürmüştür.

Her ne kadar sürecin yıkıcı ve karmaşık etkisiyle olumsuzluklar yaşansa da Sağlık Bakanlığı’nın, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı‘nın kolaylaştırıcı genelgeler yayınlaması ile engelli bireylere yönelik istihdamın arttırılmasına yönelik destekleyici çalışmalar yapması ve yaşama aktif olarak katılımlarının sağlanması, herhangi bir işte çalışanların idari izinli sayılmaları ve belediyelerin özel ulaşımda yardımcı olmaları sevindiricidir.

Engelli bireyler de toplumun ayrılmaz bir parçası olarak sağlıktan, eğitimden, ulaşımdan, temel insan haklarından eşit yararlanmalı. Yaşam varsa herkes için var. Bu süreç tek başına kurtuluş olmadığı gerçeğini hepimize hatırlattı. Ekonomik ve sosyal tüm toplumsal faaliyetlerimizi artık buna göre şekillendirerek ve buna bağlı politikaların geliştirilmesi zorunlu hale gelmektedir.

Evet, zamanında “Ne işiniz var dışarı da,evinizde oturun” diye ,sınıflarımız da istemediğimiz bizi uyaranları, şimdi daha iyi anlıyoruz.Evde kalmanın ne kadar zor olduğunu engelsiz bireyler de çok iyi anladılar ve empati yaptılar.Eminiz ki bundan böyle biz engellileri çok daha iyi anlayacak,Önümüzdeki zaman dilimlerinde tüm engelli bireylerle birlikte yaşama kültürünü oluşturmamız gerekliliğini daha iyi anlayacaksınız. Engelsiz bir yaşam dileğiyle..

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)