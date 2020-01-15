Ak Parti Yeşiltepe Mahalle Başkanlığına Sakıp Özden'i Atadı

Mahalle başkanı ve iki yardımcısı Gazetemizi ziyaret ederek fikir alış verisinde bulundu

Mahalle başkanı Sakıp Öden şunları söyledi ”Öncelikle beni onure ederek Mahalle başkanı olarak atayan Ak Parti Zeytinburnu ilçe başkanımız sayın A.Selami Delibalta'ya aracılığınız ile bir kez daha teşekkür ederim.

İstanbul Times Gazetesi’nin Genel merkezi Yeşiltepe Mahallemiz sınırları içinde yer alıyor. Gazetenin imtiyaz sahibi ve aynı zamanda Gelişim ve Değişim Tarihi İçinde Zeytinburnu isimli eserin yazarı Sayın Hüseyin Çetiner kuruluş sürecinde partimizin Sümer Mahalle başka olarak görev yapmış bir siyasi büyüğümüzdür.

İstanbul Times Haber Merkezi / Mehmet Osmanoğlu

Hem gazetecilik hem de partimizin bir çok kademesinde vazife yapmış olmasından dolayı fikirleri bizim için çok önemli.

Bugün Mahalle yönetim kurulu üyem teşkilat başkanım Enver Kara ve Mahalle Yönetim Kurulu üyesi sekreter birim başkanımız Mehmet Can Karabulut ile beraber fikir alış verişi için ziyaret yaptık.

Sağ olsun Hüseyin Çetiner bizleri samimi ve içten bir şekilde karşılayarak fikir ve düşüncelerini bizimle paylaşarak mahallede yapacağımız çalışmalarda verdiği öneri ve fikirleri ile bize yardımcı oldu . Kendisine teşekkür ederim" dedi.

Teşkilat başkanı Ever Kara ve sekreter Mehmet Can Karabulut’ta bazı sorular sorarak Hüseyin Çetiner’e bize tavsiyeniz ve istekleriniz neler olur diyerek sordular.

Hüseyin Çetiner’ de bugün buraya gelip istişare etmeniz beni ve çalışma arkadaşlarımı memnun ve mutlu etmiştir.

Her şeyin başı sağlıklı bir iletişimdir. Mahallede halkın desteğini almak isterseniz mutlaka halkın cenazesinde ve düşünde yanında olmanız işinizi çok kolay kılacaktır.

Samim ve içten bir şekilde seçmene dokunursanız seçim zamanında size karşı sadece seçim döneminde yanımıza geldiler demez ve Ak Parti seçim olsun olmasın sürekli bizim yanımızda idi izlenimini oluşturmanız mahalle yönetimin en önemli vazifesidir diyen Çetiner Mahalle başkanı Sakıp Özden ve yönetimine başarılar dilerek sık sık görüş mahallemiz ve ilçemiz için güzel projeler yapalım diyerek ilçe başkanı Selami Delibalta’ya selamlarını iletti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)