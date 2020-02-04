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AFAD’ın Deprem Tırı Zeytinburnu’nda

Afet ve Acil Durum Yönetimi AFAD’ın “Simülasyon Tırı” Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı’nda başta öğrenciler olmak üzere 5 gün boyunca deprem anında alınması gereken önlemler hakkında uygulamalı eğitimler verecek.

AFAD’ın Deprem Tırı Zeytinburnu’nda

Afet ve Acil Durum Yönetimi AFAD’ın “Simülasyon Tırı” Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı’nda başta öğrenciler olmak üzere 5 gün boyunca deprem anında alınması gereken önlemler hakkında uygulamalı eğitimler verecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Şubat 2020 Salı 14:21
AFAD’ın Deprem Tırı Zeytinburnu’nda
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Afet ve Acil Durum Yönetimi AFAD’ın, deprem anında ve deprem sonrasın da yapılması gerekenleri simülasyon tekniğini kullanarak bilgilendirme yapan “Simülasyon Tırı”, Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı’nda 5 gün süreyle eğitim verecek. Depremlere nasıl hazırlıklı olunacağı, deprem öncesi, deprem sırası ve deprem sonrasında neler yapılması gerektiği ve doğru davranış şekillerinin neler olduğu konusunda profesyonel bir ekiple eğitim veren Simülasyon Tırı, “Temel Afet Bilinci”, “Yangın Güvenlik”, “İlkyardım”, “Arama Kurtarma” ve “Telsiz” konuları üzerinde yoğunlaşıyor.

İstanbul Times Haber Merkezi/Hüseyin Çetiner

“BİR YIL İÇERİSİNDE 15 BİN KİŞİYE EĞİTİM VERMEYİ HEDEFLİYORUZ”

Simülasyon Tırı’nı ziyaret ederek AFAD yetkililerinden ilçede verilen eğitimler hakkında detaylı bilgiler alan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu’nda son 3 ay içerisinde, 2 bin 438 kişiye afet ve acil durum halinde yapılması gerekenler ile ilgili kapsamlı eğitimler verildiğini, vatandaşların daha fazla bilinçlenmesi için 2020 yılında da bu eğitimlere devam edeceklerini belirtti. AFAD Simülasyon Tırı’nın öncelikle öğrenciler olmak kaydıyla ilçede 5 gün süreyle herkese eğitim vereceğini dile getiren Başkan Arısoy; “İlçemizde yaşayan 15 bin kişiye bir yıl içerisinde afet ve acil durum yönetimi ile ilgili temel eğitimleri verip, hemşehrilerimizi afet ve acil durumlara karşı daha dirençli hale getirmeyi amaçlıyoruz. Özellikle deprem anında alınacak doğru önlemlerle birçok yaşam kurtulabilir. Bu tarz eğitimler hayat kurtarıcı nitelikte. O yüzden bu eğitimlere sıklıkla devam edeceğiz. Şubat ayı içerisinde büyük bir ‘Afet Bilinci Semineri’ düzenleyeceğiz. Nisan ayı içerisinde Zeytinburnu Askeri Lojmanları’nın yıkımı sırasında arama kurtarma ekiplerimizle birlikte gerçek bir deprem tatbikatı yapıp, mevcut durumumuzu sınayacağız.” dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

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