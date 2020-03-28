65 Yaş Üstü Yalnız Yaşayanlar İçin Alışveriş Yaptılar

İçişleri Bakanlığı tarafından Koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş üstü yaşlıların ihtiyaçlarını karşılamak için Zeytinburnu Belediyesi tarafından oluşturulan Zeytinburnu Belediyesi Çözüm Merkezi ekipleri ilçede yaşayan 65 yaş üstü vatandaşları tek tek arıyor. Talep üzerine evlere giden ekipler, hazırlanan ihtiyaç listeleri ve ücreti alarak marketin yolunu tutuyor. Patatesinden soğanına, kuru bakliyatından ekmeğe kadar birçok temel gıda ve diğer ihtiyaçların alışverişi yapılarak eve kadar teslim ediliyor. Uygulamadan çok memnun olduklarını söyleyen vatandaşların kimi kalp rahatsızlığı olduğu için çıkamadığını, kimi de annesine bakması gerektiği için çıkamadığını söylüyor.

TEMİZLİK VE DEZENFEKTE HİZMETİ DE VERİLİYOR

Ayrıca Zeytinburnu Belediyesi, ilçede yaşayan 65 yaş üzeri bakıma muhtaç ve kronik rahatsızlığı olan yaşlıların evlerini temizleyip dezenfekte ediyor. Evler yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirlerine uygun olarak temizlenerek sterilize ediliyor.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)