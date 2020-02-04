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58 Bulvar'da ‘Millet Kıraathanesi’ Hizmete Girdi

Zeytinburnu’nun 3’üncü Millet Kıraathanesi 58 Bulvar’da bulunan Kariyer Merkezi binasında açıldı.

58 Bulvar'da ‘Millet Kıraathanesi’ Hizmete Girdi

Zeytinburnu’nun 3’üncü Millet Kıraathanesi 58 Bulvar’da bulunan Kariyer Merkezi binasında açıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Şubat 2020 Salı 12:42
58 Bulvar'da ‘Millet Kıraathanesi’ Hizmete Girdi
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Zeytinburnu BelediyesiMerkezefendi ve Seyitnizam Mahalleleri’nin ardından 3’üncü Millet Kıraathanesi’ni hizmete açtı. 58 Bulvar üzerinde bulunan Kariyer Merkezi'nin bulunduğu binada yer alan Millet Kıraathanesi, 7 gün 24 saat boyunca açık olacak. Diğer Millet Kıraathaneleri’nde olduğu gibi çay, kahve, çorba ve WiFi hizmetleri burada da ücretsiz olarak sunulacak.

.İstanbul Tİmes Haber Merkezi/Hüseyin Çetiner

 Sadece Zeytinburnu’nda ikamet eden vatandaşların hizmetlerden yararlanabileceği kıraathane üyelik sistemi ile çalışacak. 176 kişilik oturum ve 40 kişilik bekleme alanına sahip kıraathanede, 10 bin kitaplık envanter ve 34 adet süreli yayın mevcut.

Kaynak:İstanbul Tİmes Haber Ajansı(İTHA)

Son Güncelleme: 04.02.2020 13:00
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