58 Bulvar Caddesi Yaya Trafiğine Kapatıldı

Zeytinburnu Belediyesi yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önleme çalışmaları kapsamında yeni kararlar almaya devam ediyor. Zeytinburnu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Zeytinburnu’nda en önemli caddeler arasında bulunan 58. Bulvar ve devamındaki yayalaştırılmış alan, İstasyon Meydanı ile birlikte 27 Nisan 2020 tarihine kadar zorunlu haller dışında yaya trafiğine kapatıldı. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, trafiğe kapatılan alanlarda incelemelerde bulundu. Vatandaşlara seslenen Arısoy, onlardan sabırlı olmalarını isteyerek, alınan bu tedbirlerin kararlılıkla sürdürülmesi halinde Türkiye’nin Koronavirüs ile mücadeleden en kısa sürede galip çıkacağını kaydetti.

İstanbul Times Haber Merkesi / Hüseyin Çetiner

İLÇEDEKİ İNSAN YOĞUNLUĞUNUN EN FAZLA OLDUĞU CADDE

Başkan Arısoy inceleme sonrasında yaptığı açıklamada, “Bugün Zeytinburnu’muzun merkezi caddesi 58. Bulvar ve devamındaki, şu an içinde bulunduğumuz yayalaştırılmış olan

sonundaki İstasyon Meydanı ile birlikte dün geceden itibaren Zeytinburnu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla yaya trafiğine kapatıldı. Burada oturan hemşerilerimiz, buradaki esnafımız, buradan alışveriş yapanlar, bu alanı kullanabiliyorlar. Kontrollü bir biçimde İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ve Zabıta Müdürlüğümüz tarafından yaya trafiğini yönetiyoruz. Neden bu kararı aldık? Burası Zeytinburnulu hemşerilerimizin mutlaka uğradığı, akşam hava aldığı bir yer, burada sosyal mesafeyi korumakta çok zorlanıyorduk.” dedi.

BAŞKAN ARISOY; “BİZ VATANDAŞ İÇİN SAHADAYIZ, ONLAR GÜVENLE EVLERİNDE KALABİLİRLER”

Bahsi geçen alanları aşırı yoğunluk sebebiyle yaya trafiğine kapatmak zorunda kaldıklarını dile getiren Başkan Arısoy, “Dün gece itibariyle vatandaşlarımızın kurala uyduklarını gördük. Bunu görmekten çok mutlu oldum. Zeytinburnu'nda Koronavirüs yayılımını engellemek, azaltmak üzere elimizden gelen bütün gayreti ortaya koyuyoruz. Başından itibaren hemşerilerimizin büyük bir kısmı bizim bütün bu uyarılarımıza gerçekten büyük bir duyarlılıkla yaklaştılar. Zeytinburnu’muzda başta 65 yaş üzeri olmak üzere, bütün hemşerilerimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Onlar güvenle evde kalabilirler, biz onların her türlü ihtiyacını gidermek için sahadayız ve tüm gücümüzle çalışıyoruz.” İfadelerini kullandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)