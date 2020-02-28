Prefabrik Yapıların Tercih Edilme Nedenleri Nelerdir?

Birçok özelliği ve avantajlı özellikleriyle hem kişisel kullanımlar hem firmaların kullanımı hem de afet bölgesi ve mülteci bölgelerinde etkili çözümler sunmaktadır. Prefabrik yapılar her özelliğiyle betonarme yapılardan daha ekonomiktir.

Prefabrik teknolojisinin de gittikçe gelişme göstermesiyle birlikte ülkemiz bu alanda dünyada söz sahibi olmaya başlamıştır. İstediğiniz tarzda üretilme özelliği olması tercih edilme sıklığını her geçen gün arttırmaktadır. Prefabrik yapılar; ev, hastane, okul, şantiye, sağlık ocağı, yemekhane, yatakhane, yurt, mülteci kampı gibi birçok farklı amaç için kullanılabilir. İstediğiniz ebatlarda ve özelliklerde bir yapı ortaya çıkarılabilir. İşte prefabrik yapıların tercih edilme nedenleri;

Ekonomik Yapısı

Prefabrik ev her zaman betonarme binalara göre çok daha uygun fiyatlara elde edilebilir. Apartman daireleri ve müstakil evlerin her geçen gün daha pahalı satışa sunulması insanları ev sahibi olma konusunda hayal kırıklığına uğratmaktadır. Ancak prefabrik yapılar çok ekonomiktir.

İstediğiniz büyüklükte ve yapıda bir prefabrik yapıyı çok uygun fiyatlara yaptırabilirsiniz. Sizler de hem şehirlerde hem de kırsal alanlarda modern özelliklerle donatılmış hayalinizdeki evi bütçenize uygun şekilde yaptırmanın keyfini sürebilirsiniz.

Hızlı Çözümler Sunması

Prefabrik yapıların en güzel yanı hızlı çözümler sunmasıdır. Son yıllarda özellikle ülkemizde yaşanan dış göçler ve Suriye gibi ülkelerle sınırımız olması sebebiyle insanların yığınlar halinde ülkemizde gelmesi acil çözümler gerektirmektedir. Bu yüzden prefabrik yapı hızlı çözümler sunmaktadır. Çok kısa bir sürede büyük insan kitlelerinin konut ihtiyacını giderecek mülteci kampı alanlarını prefabrik yapılarla kurabilirsiniz.

Bu yapılar afet bölgelerinde de son derece pratik çözümlerdir. Belirli bir plana göre üretilen kullanışlı ve pratik prefabrik evler deprem ve sel gibi doğal afetlerle evlerini kaybeden kişilerin olduğu yerlerde hızlı çözümler sunmaktadır. Ekonomik yapısının yanında hızlı çözümler sunması da tercih edilmesinde çok önemli bir etmendir.

Taşınabilir Olması

Prefabrik yapıların en önemli özelliği taşınabilir olmasıdır. Sık sık taşınan insanlar için bu yapıların sökülerek gidildiği yerde monte edilmesi çok pratik bir kullanımdır. Özellikle büyük alanların kurulduğu acil durum bölgelerinde görevini yerine getirdikten hemen sonra ihtiyaç olan başka bir bölgeye de götürülebilir.

Nakliyesi de çok kolay olan prefabrik yapılar kullanım amacına uygun şekilde kullanıldığı alandan başka yerlere de götürülebilir. Afet bölgeleri ve mülteci bölgelerinde yemekhane, okul, hastane ve cami gibi farklı amaçlarla kullanılan bu ürünler hemen yeni görev alanına kısa süre içinde nakledilebilir.

Dayanıklılığı

Prefabrik ev düşündüğünüzden çok daha dayanıklıdır. Bu yapılar dört mevsim her türlü iklim koşulunda kullanılabilecek şekilde üretilir. Yani ürettiğiniz prefabrik ev ısı ve ses yalıtımına sahip olduğu için uzun yıllar dayanabileceği malzemelerden üretilmektedir. Betonarme binalar kadar olmasa da uzun bir kullanım ömrü olması bu ürünlerin tercih edilmesinde çok etkilidir.

Çevre Dostu Yapısı

Prefabrik yapıların tercih edilmesindeki en önemli özelliklerden biri çevre dostu olmasıdır. Bu ürünlerin üretim aşaması fabrika ortamında olduğu için yapım aşamasında çevreye ses, inşaat pisliği gibi hiçbir konuda rahatsızlık vermezsiniz. Bununla birlikte kullanılan malzemelerin tamamı çevreye zararı olmayan ürünlerdir.

Prefabrik yapı seçiminde gördüğünüz gibi birçok belirleyici avantaj vardır. Ülkemizde son yıllarda çok yaygın hale gelen bu yapılar modern ya da rustik tarzda üretilebilir. İsteğinize bağlı olarak hem modern hem de klasik havaları bir arada yakalayabileceğiniz tasarımlar da tercih edebilirsiniz.