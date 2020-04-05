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Milletvekili Tanal'dan :Gazetecilere Faizsiz Korona Kredisi Verilsin Çağrısı

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, korona salgını nedeniyle ilan ve reklam gelirleri iyice azalan medya sektörünün desteklenmesi gerektiğini söyledi. Tanal, işini, gelirini kaybeden basın emekçilerine maaş verilmesini, gazetecilere faizsiz kredi imkanı sunulmasını, internet gazetecilerinin kapsam dışı bırakılmamasını önerdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Nisan 2020 Pazar 16:39
Milletvekili Tanal'dan :Gazetecilere Faizsiz Korona Kredisi Verilsin Çağrısı
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CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, koronavirüs salgınından etkilenen sektörler arasında medyanın da bulunduğunu, ancak gazetecilerin mağduriyetinin yüksek sesle dillendirilmediğini söyledi.
 

İLAN VE REKLAM KAYBEDEN MEDYAYI ZOR GÜNLER BEKLİYOR
 

Kısıtlı imkanlarla halkın haber alma hakkı için gece gündüz demeden çalışan, yayın yapan yerel, ulusal gazete, internet haber portalı, TV ve radyoların, koronavirüs salgını nedeniyle daha büyük bir darboğaza sürükleneceğini belirten Tanal, “Medya sektörü ilan ve reklamlarla ayakta duruyor. Özellikle Basın İlan Kurumu üzerinden alınan resmi ilanlar, ulusal ve yerel gazeteler için can suyudur. Ancak salgın yüzünden hayat durma noktasına geldi. Uzun bir süre icra ve ihale ilanları, duyuruları yayınlanmayacak. İlan pastası zaten düşmüştü. Daha da azalacak. Zaten özel işletmeler de sıkıntıda. İşyerleri kapalı. İşletmeler de reklam kısıtlamasına gidecek. İlan ve reklam gelirleri azalan medyamızı zor günler bekliyor” dedi.
 

BASIN EMEKÇİLERİ İŞİNİ KAYBEDECEK
 

Resmi ilan ve reklam gelirinden mahrum kalan gazete, TV ve radyolarda faturanın basın emekçilerine çıkacağını dile getiren Tanal, “İlan ve reklam alamayan, geliri azalan medya patronu, çalışanlarının maaşlarını ödeyemeyecek duruma gelecektir. İlk aşamada maaşlarda gecikmeler yaşanacaktır. Belki maaşlar düşürülecektir. Tenkisat kararı alınarak personel sayısı azaltılacaktır. Maliyete, gidere, gelir azalmasına dayanamayan gazetelerin, TV’lerin kapısına kilit vurulacaktır. İşsiz kalanların sayısı daha da artacaktır” diye konuştu.

TEDBİR PAKETİ AÇIKLANSIN, FAİZSİZ KREDİ İMKANI SUNULSUN
 

CHP’li Vekil Mahmut Tanal, devletin, belediyelerin ve STK’ların biran önce medya sektörüne destek vermesi, basın emekçilerine sahip çıkması gerektiğini kaydederek, “Medyayı ayakta tutmalıyız. Basın emekçileri çaresiz bırakılmamalıdır. Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen medya için de tedbir paketleri açıklanmalıdır. Bu süreçte işsiz kalan, gelirini kaybeden, salgın yüzünden evden çıkamayan ve iş bulamayan medya mensuplarının maaşı İşsizlik Fonu’ndan ödenmelidir. Gazetecilere faizsiz kredi imkanı sunulmalıdır. Basın emekçilerinin Basın İlan Kurumu’nun sunduğu faizsiz borç imkanından yararlanmaları için gazete yöneticisinin onayı gerekiyor. Çoğu gazete yöneticisi, çalışanının Basın İlan Kurumu’ndan faizsiz kredi almasını onaylamıyor, ‘ayrılırsa borç bize kalır’ düşüncesiyle. Bunun değiştirilmesi lazım. Gazeteciler, Basın İlan Kurumu’nun faizsiz borç uygulamasına bireysel olarak başvurabilmelidir. Evlilik hazırlığı yapan gazetecilere çeyiz yardımı yapılsın. İnternet gazeteciliği yapanlar da unutulmamalıdır. Tedbir paketinden internet haberciliği yapanlar, editörler de yararlanmalıdır” ifadelerini kullandı.


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