banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Türkiye'nin Yüzü Gülsün Diye Her Ev Bir Okula Dönüşüyor...
Son Dakika
Türkiye'nin Yüzü Gülsün Diye Her...
KİPTAŞ'tan Taksit Ödemelerinde Erteleme
KİPTAŞ'tan Taksit Ödemelerinde Erteleme
İşte Türkiye'den Çin'e Aşı Gönderildiğinin Belgesi
Son Dakika
İşte Türkiye'den Çin'e Aşı Gönderildiğinin...
Tavuk kovalayarak UNESCO’nun gözüne girdiler
Tavuk kovalayarak UNESCO’nun gözüne girdiler

Kredi Çekmeden Araba Sahibi Olma Fırsatı

Kredisiz araba alabilmek için birkaç yöntemden birisini seçmeniz gerekiyor. Uzun süre birikim yaparak istediğiniz araç kadar para biriktirmiş olmanız gerekiyor

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Mart 2020 Salı 14:53
Kredi Çekmeden Araba Sahibi Olma Fırsatı
banner171

Kredisiz araba alabilmek için birkaç yöntemden birisini seçmeniz gerekiyor. Uzun süre birikim yaparak istediğiniz araç kadar para biriktirmiş olmanız gerekiyor. Eğer acil almanız gerekiyorsa yakın çevrenizden para alarak o arabayı almanız gerekiyor. Bu iki durumda sizin için uygun değilse size özel finansman hizmeti sunan Birevim ile iletişime geçmeniz gerekiyor.

Faiz veya vade farkı ödemenize gerek kalmadan istediğiniz bedelde araç için gerekli finansman size sağlanacaktır. Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmanız bu finansmana başvurmanız için yeterli olacaktır. Şirket ile yapacağınız özel anlaşma ile bu aracın ne zaman teslim alacağınızı, ödemelerin düzenini belirleyerek imzalarınızı karşılıklı olarak atabileceksiniz.

Kredisiz ve Senetle Araba Almanın Avantajları

Firma müşterilerine ev, araba, gayrimenkul ve arsa gibi birçok farklı şey için finansman imkanı sunuyor. Bu sayede ihtiyacınız olan ya da ekstra olarak yatırım yapmak istediğiniz şeye ulaşmanıza yardımcı olunmuş oluyor. Bu sistemin en önemli avantajlarının başında ödeme planınızı kendiniz tarafından oluşturulacak olmasıdır.

Senetle araba alma işleminde ekstra bir maliyet olmayacağı için ve ödeme planını kendiniz yapacağınız için ödemede bir güçlük çekmeden işlemi yapmış olacaksınız. Zorlandığınız noktada taksit atlatma imkanını da kullanabilirsiniz. Acil durumlarda bu atlatma işlemi sizi ekonomik olarak rahatlatacaktır. Sistem sizlere 20 ile 66 kişilik gruplara dahil olarak ödemelerinizi yapmak ve istediğiniz araca sahip olma imkanı sunuyor.

Senetle ve Kredisiz Araba Nasıl Alınır?

Birevim ile iletişime geçerek senetle araba alma imkanına hemen kavuşabilirsiniz. Şirket sunmuş olduğu hizmeti şubeleri ve telefon iletişimi üzerinden tüm ülkeye yaymayı başarıyor. Bu sistem içinde birçok detay bulunuyor. İstemeniz halinde peşinat ödeyebilir ya da ödemeyebilirsiniz. Borcunuzdan hızlıca kurtulmak için ara ödeme imkanınız da var. Tabi bu iki detayda siz isterseniz kullanmanıza imkan veriliyor.

Senetle araba almak bu sistem sayesinde sıra tespiti veya serbest yöntemlerle oluyor. Bu iki yöntem arasında ki fark birisinde sistem size aracı alacağınız tarihi belirtirken, diğer sistemde siz ödeme düzeniniz ile aracı alacağınız tarihi belirliyorsunuz. Bu işlem sayesinde basit tasarruf yöntemleriyle istediğiniz araca ulaşmış oluyorsunuz.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güvenilir Bir Şekilde Senetle Ev Sahibi Olun
Güvenilir Bir Şekilde Senetle Ev Sahibi Olun
Faizsiz Ev Ve Araba Sahibi Olabilirsiniz
Faizsiz Ev Ve Araba Sahibi Olabilirsiniz
Prefabrik Yapıların Tercih Edilme Nedenleri Nelerdir?
Prefabrik Yapıların Tercih Edilme Nedenleri Nelerdir?
İstanbul Şehirlerarası Evden Eve Nakliyat Firması
İstanbul Şehirlerarası Evden Eve Nakliyat Firması
Ticari yapılar yenilikçi yapı mimarisi ile tanışıyor
Ticari yapılar yenilikçi yapı mimarisi ile tanışıyor

banner186

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169