Kredi Çekmeden Araba Sahibi Olma Fırsatı

Kredisiz araba alabilmek için birkaç yöntemden birisini seçmeniz gerekiyor. Uzun süre birikim yaparak istediğiniz araç kadar para biriktirmiş olmanız gerekiyor. Eğer acil almanız gerekiyorsa yakın çevrenizden para alarak o arabayı almanız gerekiyor. Bu iki durumda sizin için uygun değilse size özel finansman hizmeti sunan Birevim ile iletişime geçmeniz gerekiyor.

Faiz veya vade farkı ödemenize gerek kalmadan istediğiniz bedelde araç için gerekli finansman size sağlanacaktır. Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmanız bu finansmana başvurmanız için yeterli olacaktır. Şirket ile yapacağınız özel anlaşma ile bu aracın ne zaman teslim alacağınızı, ödemelerin düzenini belirleyerek imzalarınızı karşılıklı olarak atabileceksiniz.

Kredisiz ve Senetle Araba Almanın Avantajları

Firma müşterilerine ev, araba, gayrimenkul ve arsa gibi birçok farklı şey için finansman imkanı sunuyor. Bu sayede ihtiyacınız olan ya da ekstra olarak yatırım yapmak istediğiniz şeye ulaşmanıza yardımcı olunmuş oluyor. Bu sistemin en önemli avantajlarının başında ödeme planınızı kendiniz tarafından oluşturulacak olmasıdır.

Senetle araba alma işleminde ekstra bir maliyet olmayacağı için ve ödeme planını kendiniz yapacağınız için ödemede bir güçlük çekmeden işlemi yapmış olacaksınız. Zorlandığınız noktada taksit atlatma imkanını da kullanabilirsiniz. Acil durumlarda bu atlatma işlemi sizi ekonomik olarak rahatlatacaktır. Sistem sizlere 20 ile 66 kişilik gruplara dahil olarak ödemelerinizi yapmak ve istediğiniz araca sahip olma imkanı sunuyor.

Senetle ve Kredisiz Araba Nasıl Alınır?

Birevim ile iletişime geçerek senetle araba alma imkanına hemen kavuşabilirsiniz. Şirket sunmuş olduğu hizmeti şubeleri ve telefon iletişimi üzerinden tüm ülkeye yaymayı başarıyor. Bu sistem içinde birçok detay bulunuyor. İstemeniz halinde peşinat ödeyebilir ya da ödemeyebilirsiniz. Borcunuzdan hızlıca kurtulmak için ara ödeme imkanınız da var. Tabi bu iki detayda siz isterseniz kullanmanıza imkan veriliyor.

Senetle araba almak bu sistem sayesinde sıra tespiti veya serbest yöntemlerle oluyor. Bu iki yöntem arasında ki fark birisinde sistem size aracı alacağınız tarihi belirtirken, diğer sistemde siz ödeme düzeniniz ile aracı alacağınız tarihi belirliyorsunuz. Bu işlem sayesinde basit tasarruf yöntemleriyle istediğiniz araca ulaşmış oluyorsunuz.