İngiltere öğrenci vizesi için nereye başvurulur ?

Bunun dışında konsoloslukların yetkilendirdiği vize başvuru merkezleri aracılığı ile bu işlem yürütülmektedir. İşlemlerinizi hızlandırmak ve kolay şekilde vize almak istiyorsanız bunun tek yolu maalesef ki evraklarınızı eksiksiz bir şekilde hazırlayarak profesyonel bir şekilde taleplerinizi iletmek olacaktır. Aksi halde vize işlemlerini kolaylaştırmanın yolu ne yazık ki yoktur. Ancak başarılı bir danışman ile görüşerek size bu konuda tavsiyelerinden faydalanabilir ve atacağınız adımlar konusunda net bilgi edinebilirsiniz.

Ankara Antlaşması Vizesi ile Kalıcı Olarak İngiltere'de Yaşama Fırsatı

İngiltere ile Türkiye arasında yer alan bir antlaşmaya göre, Türkiye Vatandaşı olan kişilerin İngiltere'de iş kurması ve kendi niteliklerine uygun işlerde çalışmasının önü açılmış durumda. Bu antlaşmaya göre İngiltere'de iş kurmak isteyen kişilere açık çalışma vizesi veriliyor. Bu vize doğrultusunda kişiler kendi yeteneklerine uygun olan işlerde ister işçi olarak çalışabildiği gibi isterse kendi ofisini ya da dükkanını açabiliyor. Bu dükkan açıldığında ya da işçi olarak bir yerde çalışmaya başlandığında 1 + 3 yıl boyunca kendi işinden başka bir iş yapmasının önüne geçiliyor. Ardından 4 yıllık süre dolduğu zaman farklı işlerde çalışma imkanı tanınıyor. Ek olarak Ankara antlaşması ile kişiler kalıcı olarak vatandaşlık başvurusu yaparak İngiltere'de kalma fırsatları da bulunuyor. Tabi bu en son aşama ve 4 yılın ardından ortaya çıkacak olan süreç. Bu 4 yıllık sürede İngiltere vatandaşı olmayı düşünürseniz başvuru yaparak vatandaşlık haklarından faydalanabilirsiniz.

İngiltere'ye vize almanın farklı türleri vardır. Öncelikle kısa ve uzun olmak üzere farklı kategorilerde yer alan vize türlerini inceleyerek evraklarınızı buna göre uygun şekilde hazırlamanız gerekmektedir.