Genç İç Mimar ABD Yatırımlarını Askıya Aldı

Bu durum da insanların e-ticarete yönelmesine ve her tür alışveriş için internet ve kredi kartını seçmesine yol açıyor.

Genç iş adamı Mahmut ÇÖLOĞLU ABD ‘ye yaptığı iş seyahatlerinde deneyimlediği kültürel farklılık sebebiyle oldukça heyecanlandığını her yerde beyan ediyor. ABD ‘de yerleşim yerlerinin arasındaki mesafelerin uzak olması sebebiyle e-ticaret konusunda çok daha kolay bir tüketim alışkanlığının oluştuğunu gözlemleyen ÇÖLOĞLU, yerleşim birimleri ve ticari birimlerin farklı yerlerde konumlanmasından dolayı Türkiye’deki iş tecrübesini buraya aktarmak konusunda heyecanlandığını iletti. Yapı Market sektöründe de ABD’de ciddi bir pazar olduğunu belirten iç mimar, Chicago ‘dan başlayacak projeleri için yapacağı yatırımlara yönelik çalışmalarda düğmeye bastı.

YAPI MARKET SEKTÖRÜNDE E-TİCARET

İlk faz yatırımlarda 4 depo ve 12 dağıtım merkezi ile yola çıkılacak ve yapı marketine yönelik bir e-ticaret platformunu hayata geçirmeyi planlayan genç iş adamı, ABD’nin diğer kültürlerden farklı olarak tüketim alışkanlıklarını ve mimari projelerde benzer ürünlerin kullanıldığı aynı mimari form üzerine yapılar konusunda ilerlediklerini kaydetti.

İlk aşamada bu yatırımlar için Chicago’yu seçen iş adamı, ABD’li ortağı ile birlikte mimarlık ofisi, yapı malzemeleri mağazası ve yapı malzemeleri depo projeleri için 1 aydır Chicago’daydı. Mart ayında tüm dünyada etkisini hızla arttıran COVİD-19 salgını sebebiyle işlerini askıya alıp Türkiye’ye dönmek zorunda kalan ÇÖLOĞLU, anlaşmaları yapılmasına rağmen projeleri şimdilik askıya aldı.

ASIL MESLEĞİ İÇ MİMARLIK

Aslen bir mimar olduğunu ve Chicago’nun zengin tarihi ve mimarisi sebebiyle yurtdışı yatırımlarına bu şehirden başlamaktan zevk duyduğunu dile getiren iş adamı, Chicago’yu bir “mimarlar şehri” olarak tanımlıyor.

Chicago, 1833 yılında şimdiki adıyla “Chicago Nehri” ‘nin Michigan gölüne aktığı bölgede kurulmuştur. Kısa sürede çok büyüme kaydeden şehir, 1871 yılındaki meydana gelen ve tarihe Büyük Chicago Yangını olarak geçen felakette tamamen yanmıştır. Bu tarihten itibaren tamamıyla baştan planlanan şehir ABD’nin en büyük şehirlerinden olup ve devamlı gelişmektedir.

Chicago’da geçirdiği süre zarfında piyasa koşullarını ve ABD ‘deki ticaret kurallarını öğrenmeye çalışan iç mimar, ABD’li ortağı ile iki yıllık bir ön çalışma ile proje ofisi kurma kararı vermiştir. 2020 Haziran ayında faaliyete geçmesi planlanan ofis, tüm dünyayı etkisi altına alan salgın sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiş gözüküyor.

MAHMUT ÇÖLOĞLU KİMDİR?

Ankara’nın köklü firması Çörtoğlu Yapı Marketlerinin 3. Kuşak işletmecisi olan Mahmut Çöloğlu 1990 Ankara doğumludur. Asıl mesleği iç mimar olan Çöloğlu Türkiye’deki perakende yapı market sektörü ve mimarlık tecrübesiyle aile şirketini sınırların ötesinde büyütmek ve genişletme arzusu barındırmakta ve yurtdışında yatırımlar hedeflemektedir. 7 yaşından bu yana aile şirketine ait mağazalarda büyüdüğünü ve sıcak ticarete küçük yaşlardan beri alışkın olduğunu her zaman dile getiren ÇÖLOĞLU, Emlak sektöründeki yatırımlarının yanı sıra son yıllarda yaptığı spor yatırımları ile de öne çıkıyor.