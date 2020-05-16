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Fuzul Grup’tan Başakşehir’e Değer Katacak Bir Proje Daha Geliyor...

Konut alanında Başakşehir‘in inşa sürecine on binlerce konut yaparak katkıda bulunan Fuzul Yapı yeni projesi ile ilçeye değer katacak bir çalışmaya imza atmaya hazırlanıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Mayıs 2020 Cumartesi 14:40
Fuzul Grup’tan Başakşehir’e Değer Katacak Bir Proje Daha Geliyor...
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Fuzul Grup, her zaman belirtilen sürede tamamladığı ve zamanında teslim ettiği projelerinde kaliteye ve güvene oldukça önem vermektedir. Projelerinde her zaman güveni baz alan Fuzul Grup, 2000 yılından itibaren inşaat sektörüne yeni bir soluk getirmiş, tasarladığı tüm projelerde dünyamıza daha güzel ve daha farklı bir gelecek vadetmiştir.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Markalı konut projelerinde farkındalık yaratan işlerle adından çokça söz ettirmiş, doğa dostu olması ile sektörün en önde gelen firmalarından biri olmuştur. Fuzul Grup her zaman güven duyulan ve kaliteli projeler sunan bir inşaat firması olmuştur.

Fuzul Grup ilk zamanlarından bu yana her seferinde önemli yatırımlar yapmış, başarılı sonuçlar ile sektörde en çok tercih edilen firmalardan biri olmuştur. Binlerce aileyi konut ve iş sahibi yapan Fuzul Grup, başarılı sonuçlar elde etmiştir.

Fuzul Grup Yeni Projesi İçin Talep Topluyor

Hayallerin ötesine geçen projelere imza atan Fuzul yepyeni bir projeye başlıyor. Fuzul Grup’un son gözde projesinin ismi henüz açıklanmadı. Başakşehir’de konumlanacak olan projenin merkeziliği ise alıcıların dikkatini oldukça çekmektedir. TOKİ, Fuzul ve Emlak Konut işbirliğiyle hayata geçecek olan projenin inşaat alanı yaklaşık 121 bin metrekaredir.

İbn Haldun Üniversitesi ve Başakşehir Şehir Hastanesi’ne olan yakınlığı ile yediden yetmişe her yaş kitlesine hitap eden bir konuma sahiptir.

Başakşehir Şehir Hastanesi yanında bulunan metro hattı ile ise ulaşım kolaylığı yaşatacak olan proje doğa dostu yaklaşımı ile de dikkat çekmektedir.

Yaklaşık 10 bin metrekarelik bir yeşil alana sahip olan projenin bu imkanları sayesinde spor severleri, doğa ile iç içe yaşamak isteyenleri, çocuklu geniş aileleri her açıdan memnun edecektir. 1+1’den 5+1’e kadar farklı satılık daire ve kiralık daire seçenekleri olan proje için “www.yepyenibiryasam.com” sitesi üzerinden ön talepler toplanmaktadır.

Proje Detayları

  • 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1 daire seçenekleri
  • 10 bin metrekarelik park alanı
  • Koşu parkuru, yürüyüş alanı, çocuk parkı
  • Merkezi konuma sahip olması, hastane ve üniversiteye yakınlığı
  • Toplu taşımaya yakınlığı

Fuzul Grup’un bugüne kadar yaptığı Projeler:

  • Serrapark Konutları
  • Meva Evleri
  • Bizimevler
  • Vadi Yaka Başakşehir
  • Olimpa Rezidans
  • Olimpa Avm
  • Olimpa Park Plus
  • Kent Neriva
  • Kent Ariva

Fuzul Grup, birbirinden başarılı projeleri hayatımıza katmış, başarılı sonuçlar elde etmiştir. Projelerinde kullandığı mimarisi ve farklı koseptleri ile sektöre imzasını atmıştır.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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