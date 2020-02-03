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Bebek Telsizi Ne İşe Yarar ?

Bebek telsizinin temel işlevi bir odadan diğer odaya ses ya da görüntü iletmektir. Bu sayede evin diğer bölümlerinde vakit geçirirken bebeğinize göz kulak olabilirsiniz

Bebek Telsizi Ne İşe Yarar ?

Bebek telsizinin temel işlevi bir odadan diğer odaya ses ya da görüntü iletmektir. Bu sayede evin diğer bölümlerinde vakit geçirirken bebeğinize göz kulak olabilirsiniz

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Şubat 2020 Pazartesi 09:10
Bebek Telsizi Ne İşe Yarar ?
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Bebek telsizi ve kameraiki farklı bölümden meydana gelir. Bu ürünler iletici ve alıcı bölümlerinden oluşurlar. Bu ürünler geceleri beslenme, alt değiştirme ve sizi yanında istemeler durumlarında bebeklerinizden haber almanızı sağlar. Ayrıca gündüz uykuları için de son derece işlevsel ürünlerdir. Siz başka bir odada işinizle ilgilenebilirsiniz. Bu süreçte çocuğunuz sizi çağırdığı anda yanında olabilirsiniz.

Bebek telsizleri bebeğinizin yatağından 3 metreye kadar soluma, ağlama ya da mırıldanma seslerini alacaktır. Üstelik taşınabilir olması evin her bölümünde de yanınızda götürebilmenizi sağlar. Görüntülü telsizlerde ise iyi görüntü alabilmek için yakın bir mesafede bulundurmanız gerekir.

Bebek Telsizi Kullanırken Nelere Dikkat Etmeniz Gerekir?

Bebek telsizi ve kamera kullanırken dikkat edilmesi gereken bazı durumlar vardır. Çünkü bu cihazların bazı olumsuz yanları da olabilir;

  • Beton duvarlar telsiz sinyalleri kesebilir.
  • Wifi sistemi ve kablosuz telefonlar araya girebilir.
  • Alıcınız komşunuzda olan sinyalleri de alabilir.
  • Görüntülü telsizler şifreli olmalıdır. Aksi halde başkaları da bebeğinizin odasını görebilir.
  • Güvenlik özelliği olan modellerin seçimi önemlidir.

Bebek telsizi seçerken en önemli özellik güvenli ve ihtiyacınıza uygun bir cihaz almanızdır. Bebek telsizleri arasından bir seçim yapmak için akrep.com adresinden bebek telsizi & kamera inceleyebilirsiniz.

Doğru Bebek Telsizi Nasıl Seçilir?

Bebek telsizi seçerken ilk dikkat etmeniz gereken detay ebeveyn ünite sayısıdır. Birçok ebeveyn tek üniteli telsiz tercih eder. Ancak iki üniteli telsizler sizin için çok daha kullanışlı olacaktır. Bu sayede evin farklı yerlerine koyarak bebeğinizi daha kolay kontrol altında tutabilirsiniz.

Bebek telsizi ve kamera seçiminde çekim menzili de önem taşır. Firmalar ürünlerin kapsama alanı bilgilerini açık alandaki mesafe hesabına göre sizlere bildirir. Yani ürünlerde göreceğiniz menzil bir engel olmadığı anda olan mesafedir. Ancak sizler evde kullanacağınız için duvar gibi engellerin çekim mesafesini engellediğini düşünmelisiniz. Bu yüzden kapalı alan çekim mesafesine de dikkat edin.

Diğer bir bebek telsizi ve kameraseçim kriteri ses ve görüntü netliğidir. Bir odada önemli olan sadece bebeği duymanızdır. Evdeki duvar sayısı artarsa sinyal azalır. En kaliteli telsizler bebeğiniz uyurken arka plandaki sesleri yok eder ve ağlamaya bağladığında sizi uyandıracak netlikte ses verirler. Markalar bu durumu arka plan ses filtresi, ses hassasiyet, ses aktivasyonu gibi isimlerle ifade ederler.

Bebek telsizinde batarya ömrü de önemli bir özelliktir. Bebek telsizleri ortalama 7 ile 21 saat arasında kullanım özelliğine sahiptir. Bazı bebek telsizleri ise AA pillerle çalışmaktadır. Hemen akrep.com adresine giriş yaparak ihtiyacınıza uygun bir bebek telsizi ve kamera seçimi yapabilirsiniz.

Son Güncelleme: 03.02.2020 09:17
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