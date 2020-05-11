Sevgiye Engel Yoktur

Zeytinburnu Rehberlik Araştırma Merkezi her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan dünya engeliler günü nedeni ile bir açıklama yaparak camia için herkes mutlaka bir şeyler yapabilir sadece hafta kapsamında değil herke 365 gün bir şeyler yapmalı dedi. Merkezin müdürü Volkan Kumaş şunları söyledi.

HERKES HER AN ENGELLİ OLABİLİR

Engelliler Haftası, her yıl 10 Mayıs ile 16 Mayıs arasında, Birleşmiş Milletler' e üye 156 ülkede aynı tarihlerde kutlanan özel bir haftadır.

Engelliler Haftası boyunca; engellilik sorunları, engelli bireylerin eğitimi ve sosyal yaşama katılması gibi konular üzerinde durulur.

Televizyonlarda ve sosyal medyada konu ile ilgili programlar yayınlanır.

Okullarda her gün ayrı bir engellilik konusu işle­nir. Tüm hafta herkes engelli bireylerin yanında olur.

YA SONRA ? BİR SONRAKİ HAFTA NEREDE OLACAĞIZ ?

Engelli bireyler sadece belirli günlerde değil, 365 gün boyunca hayatın içinde var olmalı. Toplum olarak bundan her birey sorumludur.

Birlikte yaşama kültürü toplum temelli bir yaşam biçimi haline gelmedikçe yılda bir haftayı kutlamak, onların sorunları konuşmak, çözüm önerileri sunmak, sadece bir gösterişten ibaret olacaktır.

Eğer bu konuda gerçekten çaba sarf etmek istiyorsak birlikte yaşamalıyız. Engelli bireylerin sosyal hayata erişebilirliklerini her alanda arttırmayı hedeflemeliyiz. Çözümü onlar için ayrı etkinlikler düzenlemekte değil; onları normal hayatın tüm etkinliklerine dahil etmekte aramalıyız.

Dünyaca içinden geçtiğimiz şu zor günlerde bir haftada tüm doğa birden nasıl yeşillendi görebildiniz mi ?

İlkbahar geldi. Ama bazılarımız ilkbaharı göremedi. Gerçeğin mayası gözle görülmez demiştik Küçük Prens kitabını okuduktan sonra hepimiz. Evet, görme engelli bir birey ilkbaharı göremese de onun sesini işitir. Eğer işitemezse de kokusunu duyar. Kokusunu duyamazsa bile onu hisseder.

Hepimiz hissederiz. En çok da sevgiyi hissederiz. Sevgiyi hissetmeye ve sevmeye engel yoktur.

Selvi Boylum Al Yazmalım filmini izlerken nasıl da gözleri dolar birçok insanın:

“Sevgi neydi ? Sevgi iyilikti, dostluktu, sevgi emekti.”

Şimdi değilse ne zaman? Tüm engelli bireylerle birlikte yaşama kültürü oluşturmak, onların yaşamlarına şahit olmak ve gerçekten emek vermek için sen de bir şeyler yap. Ama sadece bir hafta değil.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)