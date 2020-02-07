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Yüzyılın Zorbalığına Türkiye'den Büyük Bir Tokat Gelmeli..

Saadet Partisi, Anadolu Gençlik Derneği başta olmak üzere bir çok sivil toplum kuruluşunun destek verdiği Asrın zorbalığı olan Trump'ın Küdüs'ün tamamı artık İsrail'in açıklamasından sonra Türkiye'de bir çok kişi ve kurum bu zorbalığı kabul etmediğini açıkladı. İşte kısa bir süre önce ABD'de alınan tek taraflı bir karar ile Kudüs'in İsrail'e verildiğinin söylenmesine Müslümanlardan tepkiler geliyor. Türkiye Müslümanları da bu zorbalığa sessiz kalmamak için 9 Şubat 2020'de İstanbul Yenikapı Miting alanında bir araya geliyor.

Yüzyılın Zorbalığına Türkiye'den Büyük Bir Tokat Gelmeli..

Saadet Partisi, Anadolu Gençlik Derneği başta olmak üzere bir çok sivil toplum kuruluşunun destek verdiği Asrın zorbalığı olan Trump'ın Küdüs'ün tamamı artık İsrail'in açıklamasından sonra Türkiye'de bir çok kişi ve kurum bu zorbalığı kabul etmediğini açıkladı. İşte kısa bir süre önce ABD'de alınan tek taraflı bir karar ile Kudüs'in İsrail'e verildiğinin söylenmesine Müslümanlardan tepkiler geliyor. Türkiye Müslümanları da bu zorbalığa sessiz kalmamak için 9 Şubat 2020'de İstanbul Yenikapı Miting alanında bir araya geliyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Şubat 2020 Cuma 10:19
Yüzyılın Zorbalığına Türkiye'den Büyük Bir Tokat Gelmeli..
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Filistinlilerin Haklı Davaları İçin Meydana Çıkacağız!

ABD Başkanı Donald Trump ve işgalci İsrail Başkanı Benyamin Netanyahu’nun Müslümanların onurunu ve gururunu rencide ederek imzaladıkları sözde Asrın Anlaşması’na tepkiler sürüyor. Anadolu Gençlik Derneği Esenler Şube Başkanı Mehmet Gömeç, başta olmak üzere bir çok kişi Yüzyılın Dayatmasına karşı olduklarını ifade ettiler.

İstanbul Times Haber Merkezi /  Hüseyin Çetiner 

“Bu Siyonist Proje Bir Plan Dahilinde Gerçekleştirildi”

Filistin topraklarında ve Kudüs'te yüz yılı aşkın bir süredir işgalin var olduğunu hatırlatan Gömeç, “Emperyalist güçlerin himayesinde, ‘halkı olmayan topraklara, toprağı olmayan halk’ safsatasıyla Siyonist unsurlar yerleştirildi. Filistin halkına karşı katliamlar, tehcir ve tecrit başladı. Milyonlarca Filistinli topraklarından sürüldü. Çocuklar ve kadınlar da dahil on binlerce Filistinli katledildi. İşgal her geçen gün daha da genişledi. Filistin topraklarında, tüm dünyanın gözü önünde, adına İsrail denilen Siyonist proje adım adım uygulandı. Önceki hafta ABD'nin dengesiz başkanı Trump, bu projenin ileri bir aşaması olan Yüzyılın Anlaşması'nı gündeme getirdi” dedi.

Ülkemizde ve Dünyada Aklıselim Sahibi Hiçbir Kimse Siyonist İşgale Onay Vermemektedir.

ABD Başkanı’nın sözde barış adı altında Filistin halkını teslim olmaya, işgale rıza göstermeye çağırdığının altını çizen Mehmet Gömeç, “Biz biliyoruz ki Türkiye'de ve dünyada Siyonist işgale onay veren tek bir onurlu insan yok. Türkiye'deki tüm siyasi partiler işgal karşısında Filistin halkından yana tavır alıyorlar. Ancak bu tavır alışın daha güçlü bir şekilde ifade edilmesi gerekiyor” diye konuştu.

’’Siyasi Düşüncesi Ne Olursa Olsun Bütün Vatandaşlarımız Davetlidir!’’

Siyasi düşüncesi ve inancı ne olursa olsun duyarlılık sahibi herkesi Filistin halkının haklı davasına destek vermeye çağırdıklarını dile getiren Mehmet Gömeç, “Bu Pazar günü saat 14.00'da İstanbul Yenikapı'da yapılacak olan Büyük Kudüs Mitingi’ne katılım, Siyonist işgal karşısında Filistin halkının umudunu artıracaktır” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 07.02.2020 10:43
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