Üstünere'e Üstün Görev

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda Muhtarlık İşleri Müdür Yardımcılığı görevinde bulunan Suna Üstüner, İçişleri Bakanlığı’na Daire Başkanı olarak atandı.

İstanbul Times haber Merkezi / Müslüm Aktürk / İSTANBUL

Ekrem İmamoğlu’nun İBB Başkanlığına seçilmesinden sonra belediyeki görevinden ayrılan Doğu ve Güneydoğu Kültür ve Sanat Derneği Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Suna Üstüner, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylunun imzaladığı kararname ile İçişleri Bakanlığı Daire Başkanlığına atandı.

Söz konusu atama Doğu ve Güneydoğu Kültür, Sanat Derneği ile Suna Üstüner’in Mardinli hemşehrileri tarafından sevinçle karşılandı. Atama haberini sosyal medyadaki hesaplarından paylaşan Mardinliler, Suna Üstüner’e tebrik mesajlarını ilettiler.

Konuya ilişkin düşüncelerini aldığımız Suna Üstüner ise, “Hemşehrilerimin mesajları beni oldukça mutlu etti. Çok sevindim ve ben de onlarla gurur duyuyorum” dedi.

İBB’deki görevinde de başarılı olmak için elinden gelen çabayı sarf ettiğini belirten Üstüner, “Bizler görev aşkıyla çalışan insanlarız. Allah’ın izniyle, devletimizin uygun gördüğü her kadroda bu şevkle çalışmaya devam edeceğiz. Beni bu göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve kadrosunda çalışmaktan gurur duyacağım İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’ya çok teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

SUNA ÜSTÜNER KİMDİR?

İçişleri Bakanlığı’nın İstanbul’daki birimine daire başkanı olarak atanan Suna Üstüner’in biyografisi şöyle:

“İstanbul Kasımpaşa’da doğdum, büyüdüm. Aslen Mardinliyim. Kocatepe Üniversitesi İşletme Bölümü lisans ve Nişantaşı Üniversitesi İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Eğitimi gördüm. Bilgi üniversitesinde Siyasal İletişim Danışmanlığı Sertifika Programını bitirdim. Özel sektörde ve yerel yönetimlerde yöneticilik yaptım. Yeşilay Kadın Komisyonu ve Okçular Vakfı Yönetim Kurulu üyesiyim. BEKİN (BEYOĞLU Kadın İnisiyatifi) kurucusu ve sözcüsü olarak gerçekleştirdiğim kadın çalışmalarının yanında birçok sivil toplum kuruluşuna danışmanlık hizmeti vermekteyim. Kadın muhtarlar üzerine bitirme tezimle ilgili çalışmalarımı sürdürüyorum. Şimdi de İçişleri Bakanlığı Daire Başkanı olarak yeni görevime devam etmekteyim.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (THA)