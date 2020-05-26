Perinçek Şaşırtmaya Devam Ediyor: Atatürkçü Geçinenler Amerikan Emperyalizminin Oyuncağı Oldu"

Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı, Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde video konferans yöntemiyle bayramlaşma etkinliği düzenledi. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in katılımıyla düzenlenen görüntülü buluşmada Türkiye genelindeki Vatan Partililer birbirleriyle bayramlaştı. Güncel meselelere ilişkin değerlendirmeler yapan Perinçek, günümüzde Atatürkçülüğün, antiemperyalist özünden saptırıldığını belirtti: “Geçmiş, kazanılmış savaşlarda Atatürkçü olmak kolay. Sakarya Savaşı’nda, Dumlupınar’da herkes Atatürkçü olur; kimse artık bu savaşlar şehit olmuyor çünkü sonlanmış. Oysa Fırat Kalkanı’nda, Zeytin Dalı’nda, Barış Pınarı’nda ve devam eden harekatlarda şehit olunuyor, bedel ödeniyor. Atatürkçülük bugünkü savaş mevzisinde düşmana karşı saf tutmayı, tavır almayı, Mehmetçiğin, Türk ordusunun arkasında durmayı gerektiriyor. Atatürk Devriminin tamamlanması da Vatan Savaşı ve Üretim Ekonomisi mevzisinde mücadele ederek mümkündür.

TÜRKİYE GEMİSİNE KARŞI SÖZDE ATATÜRKÇÜLÜK

Günümüzde Atatürkçülüğün içini boşaltanlar, Amerika’nın oyuncağı olmuş durumda. Bunlar Amerikan emperyalizme en yakın durumdalar. Mehmetçiğin şehit olduğu Vatan Savaşına, “Saray Savaşı” diyenler cephelerini Türkiye gemisine dönmüşler. Erdoğan’a karşı düşmanlık onları Türk ordusuna ve vatan mücadelesine düşmanlık noktasına getirdi.

Perinçek, bugün Atatürkçü geçinenlerin tarihsel planda da Selçuklu, Osmanlı ve İslamiyet’i reddeden bir tutum almalarını eleştirdi: “Atatürkçülük adına Selçuklu ve Osmanlı mirasını reddetmek cahilliktir. Selçuklu ve Osmanlı’yı tarihten çıkarırsanız, uygar bir Türk milleti tarihi kalmaz. Bizim bu imparatorluk mirasımız olmasaydı Atatürk Devrimimiz de olmazdı. İslamiyet’i kabul etmeyen Türkler tarihte bir uygarlığa önderlik edemediler. Müslüman olan Türkler devrim yaptı.”

PERİNÇEK: "KEMALİST DEVRİMİ TAMAMLAMA BAYRAMI"

Perinçek ayrıca Vatan Partisi’nin güncel görevlerine ilişkin şunları söyledi: “Bayramlar dünyada çetin mücadeleler sonucunda gelmiştir. 30 Ağustos, 29 Ekim bayramlarımızı zorlukları aştıktan sonra elde ettik. Önümüzde Vatan Savaşını zaferle sonuçlandırma, Üretim Ekonomisini kurma ve Kemalist Devrimi tamamlama bayramı var. Partimiz programıyla, siyasetleriyle toplum tarafından daha fazla “çözüm partisi” olarak görülmeye başlandı. Sorumluluklarımız ağırlaştı. Vatan savaşından Üreticilerin Milli Hükümetine gidiyoruz.”