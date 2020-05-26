Müslümanlar Bayramı Hak Ediyor mu...

İNGİLİZLER OSMANLI’NIN İDARE ETTİĞİ HİNDİSTAN VE PAKİSTAN BAŞTA OLMAK ÜZERE ARAP COĞRAFYASINI DAHA RAHAT SÖMÜRMEK İÇİN HİLAFET MAKANINI YOK ETMEK ADINA CANLA BAŞLA ÇALIŞIP KALDIRDILAR…

İngilizler arşivlerinde bulunan çok sayıda belgede yazılı olduğu üzere Arap yarımadası, Hindistan ve Pakistan’ı daha rahat sömürmek için hilafet makamının kendilerine engel olduğunu ifade etmişlerdi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Hatta İttihatçıların İngilizlere sizin de uzun süre tahtan uzaklaştırmak istediğiniz Sultan 2.Abdulhamid’i tahtan indirdik demelerinden sonra İngiliz siyasetçilerin bizim amacımız kişiler değil, bize engel olan Halifelik makamı halen duruyor.

Biz milyonlarca sterlin para harcıyoruz ama aynı zamanda halifede olan Sultan’ın bir selamı ve Kur’an hediyesi bizim her şeyimizi ters düz ediyor.

Bizler bu halifeden kurtulmadıkça ne Arap yarımadasını nede Hindistanı’ı ve Pakistan’ı istediğimiz gibi kendimize itaat ettiremeyiz diyerek Osmanlı vatandaşı olan ve Yahudi ve Ermenileri de kullanarak ne yazık ki kudretli Osmanlı Padişahı Sultan 2.Abdulhamid’i, tahttan uzaklaştırmış 9 sene içinde İttihat ve Terakki Partisi’nin idarecilerinin eli ile Osmanlı Devletine Balkanlar ve Arap Yarımadası başta olmak üzere bir çok yerdeki hakimiyetini kaybettirdi.

MÜSLÜMAN VE ZULMEDER NEDE ZULME UĞRAR

Son Peygamber Hazreti Muhammed devrine bakıldığı zaman onurlu bir yaşam için savaştan kaçılmadığı ve Kur’an da sık sık Cihat yapmanın faziletleri anlatılarak Müslüman sağ yanağına tokadı yediği zaman solu yanağını dönderen kişi olmadığı sık sık vurgulanmıştır.

Kur’an – Kerim sizinle savaşanlara karşı sizde Allah yolunda savaşın diyerek savaşmadan barışın olamayacağını sık sık vurgulamıştır.

İslam ülkelerini idare edenler kafirlere şirin görünmek için ne yaparlarsa yasınlar o kafirler asla bunlara onurlu bir hayat yaşamayı vermezler.Ülkelerde kan ve gözyaşı yok edilmek isteniyorsa Kur’an nasıl bir yaşam tavsiye ediyorsa aynı şekilde herkes zillete boğun eğmemek adına kitaba göre yaşamı hayatına tatbik edecek ve kendine gelerek ey kafirler bizi 150 yıldır bölüp parçaladınız ve istediğiniz gibi yönettiniz ama artık her şey değişecek ve Mazlumlar zalimler karşısında ağa kalmadıkça zulmünüz bitmeyecek diyerek ayağa kalkıp ya bir sefer ölecekler yada onurlu ne zulme uğrayan nede n zulmeden olmamak için dim dik ayakta duracak bir modeli yaşama geçirmek zorundadır.

Türk halkı olarak elimizde bunu başarmak için sayısız örnekler vardır. Peygamberlerin hayatları, Selçuklu Devleti yıkıldı yerine kurulan Anadolu Selçuklu Devleti, Anadolu Selçuklu Devleti yıkıldığı zaman yerine kurulan Osmanlı Devleti çok rahat ve meşakkatsiz bir şekilde mi kuruldu ?

Yine Mustafa Kemal Atatürk ve Silah arkadaşlar Türkiye Cumhuriyetini çok kolay şartlar altında mı kurdular ? Özetle savaşmadan didinmeden kimse size altın tabakta onurlu bir yaşam sunmaz. Onurlu yaşamak isterseniz vakti ve yeri gelince kahramanca savaşmayı da bilmek gerek.

HİCRİ TAKVİMDE ADELET VAR,MİLADİ TAKİM KULLANILSAYDI BAZI ÜLKELER HER SENE YAZIN ORTASINDA BAZILARI DA KIŞIN ORTASINDA ORUÇ TUTACAKLARDI…AMA HER SENE 11 VEYA 12 GÜN FARK OLDUĞU İÇİN 33 SENDE BİR YILIN TÜM AYLARINDA ORUTUTULMUŞ OLUNUYOR …

Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Ramazan Bayramı her sene bir önceki seneden 11-12 gün daha erken kutlanır. Yaklaşık olarak her 33 senede bir Ramazan Bayramı aynı günlere tekabül eder.

İslam ülkelerinde kan ve gözyaşının olmadığı bayramlarda buluşmak üzere hepinizin Ramazan bayramını tebrik ederiz .

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)