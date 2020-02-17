‘İyi Dersler Şoför Amca’ projesi bu yıl 10 ilde 12 bin servis şoförü ve 8 bin öğrenciye ulaşacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları ve Michelin Lastikleri arasında imzalanan iş birliği protokolüyle “Trafikte Sorumluluk Hareketi” kapsamında hayata geçirilen İyi Dersler Şoför Amca projesi her geçen yıl daha da gelişmeye ve etkisini artırmaya devam ediyor. Proje kapsamında bu yıl Ağrı, Aksaray, Ardahan, Diyarbakır, İstanbul, Ordu, Osmaniye, Siirt, Uşak ve Van olmak üzere toplam 10 ilde, yaklaşık 12 bin şoföre ve 8 bin öğrenciye erişim hedefleniyor.

İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner

Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail ÇOLAK: “Her yıl en az 10 ile erişerek projemizi 81 ile yaymayı hedefliyoruz”

“İyi Dersler Şoför Amca” projesinin ülkemizdeki uzun soluklu sosyal sorumluluk projelerinden birisi olduğunu dile getiren Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail ÇOLAK, projeyle öğrenci taşımacılığı yapan şoförlerin gelişimine katkı sağlamanın yanı sıra ilkokul 4. sınıf öğrencilerine verilen trafik eğitimleriyle öğrencilerin trafik güvenliği bilincine de önemli katkılar sağlandığını söyledi. Birçok paydaşın bu proje etrafında bir araya gelmesinin bu alandaki sorunları, ihtiyaçları ve beklentileri kapsamlı bir şekilde ortaya çıkardığını ve öğrenci taşımacılığı alanındaki koordinasyonu artırdığını ifade eden ÇOLAK; “Bu yıl 10 ilimizde taşımalı eğitim sisteminde görev yapan 12 binin üzerinde servis şoförüne eğitim vermeyi ve trafik güvenliği, iletişim ve ilk yardım konularında kapasitelerini artırmayı hedefliyoruz. Yine Mart ayı içerisinde 100 ilkokulda yaklaşık 8 bin öğrencimize trafik güvenliği eğitimleri vereceğiz. Her eğitim öğretim döneminde en az 10 ilde projemizin uygulanmasını sağlamak, böylelikle ülkemizdeki 81 ili kapsamak öncelikli hedefimiz” şeklinde konuştu.

5 yılda, 50 ilde, 46 bin şoför ve 33 bin öğrenciye erişim

Taşımalı eğitim sisteminde öğrenci taşımacılığı yapan şoförlerin trafik güvenliği, ilk yardım ve iletişim becerileri konusunda bilgi ve becerilerini artırarak, bu şoförlerin kapasitesinin geliştirilmesini sağlayan proje ile bugüne kadar 50 ilde, 46 binin üzerinde servis şoförü ve 33 binin üzerinde öğrenciye ulaşıldı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)