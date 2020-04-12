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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 4 yıllık sürdürdüğü görevinden istifa etti. Soylu sokağa çıkma yasağı kararıyla ilgili karara atıfta bulunarak "Ortaya çıkan görüntüler süreçle uyuşmadı" açıklamasını yaptı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Nisan 2020 Pazar 21:47
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa etti. İstifasını Twitter hesabından duyuran Soylu, "Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte, tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararınının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir" ifadelerini kullandı.

Soylu'nun paylaşımı şu şekilde: "Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte, tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararınının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir. Başlangıçta kısıtlı saatlerde de olsa ortaya çıkan görüntüler, mükemmel yönetilen bu süreçle uyuşmadı... Yaşadığım onca tecrübe, sorumluluk kısmı üzerimizde olan bu olayda, böyle görüntülere yol açmamalıydı. İyi niyetle, hafta sonunda salgını ve bulaşı bir nebze durdurabilmek adına atılan bir adımdı. Hiç bir zaman zarar vermek istemediğim Aziz Milletimiz, hayatımın sonuna kadar da sadık olacağım Sayın Cumhurbaşkanım beni bağışlasın... Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum... Tüm dostlara, mesai arkadaşlarıma Allahaısmarladık.. Allah milletimizi korusun..."

Son Güncelleme: 12.04.2020 21:54
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