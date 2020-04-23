Hacı Ahmet Yiğit Çok Sevdiği Rabbine Kavuştu

Oğlu Mehmet Sebah Yiğit Babası hakkında şunları söyledi

“Herkesin babası kendisi için çok özeldir ancak bizim babamız farklı bir yapıya sahipti.

Gençliğinden vefat anına kadar kendi milletini akrabalarını düşünen, çok ciddi manada adalete dikkat eden, bildiği doğrulardan asla vazgeçmeyen komşularının ve akrabalarının hakkına çok dikkat eden, kendisi için yaşamayan cemiyet için yaşayan Allah’tan korkan secde eden kendi çocuklarının ibadet namaz gibi manalarla hemhal olmasını isteyen bir dava adamı ve aşiret önderiydi.

Koca yürekli çınar babam hakkın rahmetine kavuşmuştur. Sevenlerinin omuzundan Doğubayazıt Altıntepe köyünde ki aile mezarlığına defn edilmiştir.

Cenazesine Korona hastalığından dolayı gelemeyen ve arayıp Özür beyan eden tüm gönül dostlarından ve cenazesine katılıp ailesini yalnız bırakmayıp onurlandıran bütün gönül dostlarından rabbimiz ebeden razı olsun.

Merhumun diğer evlatları ve aşiretin büyükleri Merhum Ahmet Yiğit Ağa adına açıklama yapmaya söz söyleme hakkı verilen ortanca oğlu Davranış Bilimleri Uzmanı Aile Danışmanı Eğitimci Yazar Mehmet Sebah Yiğit sözlerini şu şekilde devam ettirdi.

“Merhum babamızda Cenab-ı Allah’ın her canlı ölümü tadacak ayeti kerimesi gereği hakkın rahmetine kavuştu. Ancak onun hak yolda yaptığı çalışmaları onun kadar olamazsa bizler aynen yapmaya gayret edeceğiz.

Babamızın gösterdiği şefkat ve merhamet yolunda itinayla yürüyeceğimizi Kemal’i samimiyetle beyan eder, kaldığı yerde, kaldığı güzellikte , mazluma yol arkadaşı zalime karşı kalkan olacağımı, olacağımızı beyan etmek isterim.

Ramazan yardımları aynen devam edecek, yazın hasadlardan elde edilen ürünlere ait zekatlar muhtarların eliyle aynı güzellikte dağıtılacak, düğün yapamayacak durumda olan, çocuklarının sünnetlerini yapamayacak durumda olan tüm ailelere yardımlar aynı güzellikte aynı gizlilikle yine devam edecektir.

Kavgaların olmaması temennisinde bulunduktan sonra barış süreçleri aynı güzellikte takip edilecektir.

Dünya ve ahiretimizin hayırlar ile dolu olmasını Rabbimizden niyaz ederiz Gelo i aşireti reisi Ahmet Yiğit’in çocuklarının ve ailesinin adına söz veriyrouz.

Merhum Hacı Ahmet Yiğit Korona virüs salgını nedeni ile sağlık bakanlığının belirlemiş olduğu kuralları ihmal edilmeden bütün dini vecibeleri yerine getirilerek Ağrı İli Doğubeyazıt İlçesi Altıntepe Köyündeki aile mezarlığına defnedildi.

İstanbul Times Medya Grubu İmtiyaz sahibi Gazeteci Yazar Hüseyin Çetiner Merhum Hacı Ahmet Yiğit’e Allah’tan rahmet, evladı Mehmet Sebah Yiğit başta olmak üzere geride kalan aile yakınlarına baş sağlığı ve sabrı cemil niyazında bulundu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)