banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
İmamoğlu, 23 Nisan'ın 100’ncü Yıldönümünde Taksim'’deydi …
Son Dakika
İmamoğlu, 23 Nisan'ın 100’ncü Yıldönümünde...
Nisan Ayında İstanbul'un Hava Kalitesinde Yüzde 28,6 İyileşme Oldu
Son Dakika
Nisan Ayında İstanbul'un Hava Kalitesinde...
İmamoğlu: “Ramazan Yardımlaşma Ayıdır,Kimse Bizi Halkımıza Hizmet Etmekten Alıkoyamaz Dedi
Son Dakika
İmamoğlu: “Ramazan Yardımlaşma Ayıdır,Kimse Bizi...
İki Ay Önce Bizler İçin Sıradan Olan Bir Çok Şey Bugün İmkansız Oldu…
Son Dakika
İki Ay Önce Bizler İçin...

Hacı Ahmet Yiğit Çok Sevdiği Rabbine Kavuştu

​​​​​​​Yöntem ve Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Zeytinburnu Şubesinin sahibi Psikolog Eğitimci Davranış Bilimleri uzmanı Aile Danışmanı, Mehmet Sebah YİĞİT 'in muhterem babaları Hacı Ahmet Yiğit (77) yaşında Mide Kanserine yenik düşerek çok sevdiği rabbine kavuştu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Nisan 2020 Perşembe 11:06
Hacı Ahmet Yiğit Çok Sevdiği Rabbine Kavuştu
banner171

Oğlu Mehmet Sebah Yiğit Babası hakkında şunları söyledi

“Herkesin babası kendisi için çok özeldir ancak bizim babamız farklı bir yapıya sahipti.

Gençliğinden vefat anına kadar kendi milletini akrabalarını düşünen, çok ciddi manada adalete dikkat eden, bildiği doğrulardan asla vazgeçmeyen komşularının ve akrabalarının hakkına çok dikkat eden, kendisi için yaşamayan cemiyet için yaşayan Allah’tan korkan secde eden kendi çocuklarının ibadet namaz gibi manalarla hemhal olmasını isteyen bir dava adamı ve aşiret önderiydi.

Koca yürekli çınar babam hakkın rahmetine kavuşmuştur. Sevenlerinin omuzundan Doğubayazıt Altıntepe köyünde ki aile mezarlığına defn edilmiştir.

Cenazesine Korona hastalığından dolayı gelemeyen ve arayıp Özür beyan eden tüm gönül dostlarından ve cenazesine katılıp ailesini yalnız bırakmayıp onurlandıran bütün gönül dostlarından rabbimiz ebeden razı olsun.

Merhumun diğer evlatları ve aşiretin büyükleri Merhum Ahmet Yiğit Ağa adına açıklama yapmaya söz söyleme hakkı verilen ortanca oğlu Davranış Bilimleri Uzmanı Aile Danışmanı Eğitimci Yazar Mehmet Sebah Yiğit sözlerini şu şekilde devam ettirdi.

“Merhum babamızda Cenab-ı Allah’ın her canlı ölümü tadacak ayeti kerimesi gereği hakkın rahmetine kavuştu. Ancak onun hak yolda yaptığı çalışmaları onun kadar olamazsa bizler aynen yapmaya gayret edeceğiz.

Babamızın gösterdiği şefkat ve merhamet yolunda itinayla yürüyeceğimizi Kemal’i samimiyetle beyan eder, kaldığı yerde, kaldığı güzellikte , mazluma yol arkadaşı zalime karşı kalkan olacağımı, olacağımızı beyan etmek isterim.

Ramazan yardımları aynen devam edecek, yazın hasadlardan elde edilen ürünlere ait zekatlar muhtarların eliyle aynı güzellikte dağıtılacak, düğün yapamayacak durumda olan, çocuklarının sünnetlerini yapamayacak durumda olan tüm ailelere yardımlar aynı güzellikte aynı gizlilikle yine devam edecektir.

Kavgaların olmaması temennisinde bulunduktan sonra barış süreçleri aynı güzellikte takip edilecektir.

Dünya ve ahiretimizin hayırlar ile dolu olmasını Rabbimizden niyaz ederiz Gelo i aşireti reisi Ahmet Yiğit’in çocuklarının ve ailesinin adına söz veriyrouz.

Merhum Hacı Ahmet Yiğit Korona virüs salgını nedeni ile sağlık bakanlığının belirlemiş olduğu kuralları ihmal edilmeden bütün dini vecibeleri yerine getirilerek Ağrı İli Doğubeyazıt İlçesi Altıntepe Köyündeki aile mezarlığına defnedildi.

İstanbul Times Medya Grubu İmtiyaz sahibi Gazeteci Yazar Hüseyin Çetiner Merhum Hacı Ahmet Yiğit’e Allah’tan rahmet, evladı Mehmet Sebah Yiğit başta olmak üzere geride kalan aile yakınlarına baş sağlığı ve sabrı cemil niyazında bulundu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ramazan Ayı Ve Orucu Nedir ?
Ramazan Ayı Ve Orucu Nedir ?
8’nci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’a Buruk Anma
8’nci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’a Buruk Anma
CHP'li Vekil Emecan Erdoğan'ın Ekonomik Olarak Halka Yardımcı Olmadığını İddia Etti
CHP'li Vekil Emecan Erdoğan'ın Ekonomik Olarak Halka Yardımcı Olmadığını İddia Etti
Haydar Baş'ta COVİD 19'dan hayatını kaybetti
Haydar Baş'ta COVİD 19'dan hayatını kaybetti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti

banner186

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169