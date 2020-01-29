Göbeklitepe Başkette Tanıtıldı

UNESCO’nun Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve tarihin sıfır noktası olarak kabul edilen Göbeklitepe için başkent Ankara’da tanıtım etkinlikleri düzenlendi.

2013 yılında Ankara'da kurulan ve 32 ilde temsilcisi bulunan Şanlıurfa Platformu, Kasım ayında düzenlediği “Mesleğinde En İyiler” ödül töreninden sonra şimdi de Göbeklitepe Tanıtım Etkinlikleri kapsamında bir program yaptı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Reşat Kuşçuoğlu / Ankara

Tanıtım toplantısına AK Parti Şanlıurfa Milletvekili GülenderAçanal,Avrupa Birliği Komisyon Başkanı AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar’ın yanı sıra medya mensupları,bürokratlar,iş adamları,STK başkanları,TV yöneticileri, akademisyenler ve yargı mensupları katılım sağladı.

DEVRİM NİTELİĞİNDE KEŞİF

Şanlıurfa Platformu Başkanı Habip Çadırcı, söz konusu etkinlikte yaptığı açılış konuşmasında şunları söyledi:

“Dünyanın orijinal hâliyle günümüze kalmış en eski tapınağı Göbeklitepe… Tarih sahnesinde ‘devrim’ niteliğinde bir keşif olarak tanımlanıyor. Sonunda UNESCO tarafından Dünya Kültürel Miras Listesi’ne alındı. Stonehenge’den 7 bin, Mısır piramitlerinden ise 7 bin 500 yıl daha eski. Geçmişi günümüzden 11 bin 600 yıl öncesine dayanıyor. En önemlisi ise bizlere insanlığın geçmişi ile ilgili yeni şeyler öğretirken, merak duygumuzu da kamçılıyor.Göbeklitepe kültür turizmi anlamında ülkemiz için lokomotif görevi üstlenmektedir. Bu anlamda yerli ve yabancı turist açısından cezbedici bir mekan olarak öne çıkıyor.

Tüm insanlığa ait olduğu şüphe götürmez olan bu kültür mirasına nasıl sahip çıktığımızı, kültür ve tarihe olan saygımızı ve insanlık adına taşıdığımız görev bilincimizi bu fırsatla tüm dünyaya gösterebiliriz.

Şanlıurfa Platformu olarak çalışmalarımızın merkezine başta Şanlıurfa olmak üzre, bölge ve ülkemizi koyduk. STK olarak, bir nebze olsun ülkemize katkımız olursa ne mutlu bize.”

Daha sonra Şanlıurfa milletvekilleri,GülenderAçanal ve Kasım Gülpınar birer konuşma yaptılar.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen programda Göbeklitepe konulu 25 sanatçının eserlerinin sergilendiği resim sergisi,Göbeklitepe konulu sinevizyon gösterisi,Kültür ve Turizm bakanlığı Ankara Devlet THM Korosu Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet THM Korosu saz sanatçıları tarafından ''Göbeklitepe Semaisi'' adlı eserin icrası veGöbeklitepe Paneli gibi etkinlikler yapıldı.

Kokteyl,toplu fotoğraf çekme ve panelistlere plaket takdiminden sonra program son buldu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)