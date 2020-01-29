Isparta Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, “Bu camia ayrılığı gayrılığı kabul etmiyor. Farklı görüşteki herkesin bu memleketi ileriye götürmede farklı fikirleri vardır, bundan faydalanmak lazım” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Müslüm Aktürk

TİNGADER (Tüm İnternet Gazetecileri Derneği) Genel Başkanı Mehmet Ali Çelik, Genel Başkan Yardımcısı Müslüm Aktürk ile birlikte Isparta Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz’ı ziyaret etti. Çelik ve Aktürk, göreve yeni atanması dolayısıyla “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundukları Ömer Yılmaz’a başarı dileklerinde bulundular ayrıca TİNGADER hakkında da bilgi verdiler.

Söz konusu ziyaret nedeniyle Çelik ve Aktürk’e teşekkür eden Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, “Bir gün geçmişte biri çıkmış Isparta’dan, 50 yıl siyasete damga vurmuş. Yine bir kişi çıkabilir, yine Türkiye’nin değil dünyanın siyasetine damga vurabilir. Eğitime bakış açımızın bu olması lazım.” dedi.

İKBAL PEŞİNDE DEĞİLİZ

Hizmet etmek için Isparta’da bulunduğunu belirten Ömer Yılmaz, ikbal peşinde olmadıklarını, çalışmak istediklerini anlattı. Kurumsal olarak bazı sıkıntıları yaşadıklarını vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

“Bu camia ayrılığı gayrılığı kabul etmiyor. Öğretmenlerodası eğer bölük pörçükse, üç öğretmen orda birleşmiş diğeriyle konuşmuyorsa, dördü bu tarafta birleşmişse, tecrübelerimiz gereği söylüyoruz;böyle durumlar eğitime öğretime olumsuz bir şekilde yansıyor. Bizi ayrıştıran her şeyi, milletin içerisine dâhil etmek istemiyoruz. Bizim şu anda birlik, beraberliğe ihtiyacımız var. Farklı görüşler zenginliğimizdir, aynı görüşün olduğu dünyada kendim yaşamak istemem. Hangi görüş olursa olsun herkesin bu memleketi ileriye götürmede farklı fikirleri vardır, bundan faydalanmak lazım. Birleşeceğimiz tek nokta şu; vatan, millet sevgisi. Öğretmenim vatanını milletini seviyorsa, dersini hakkıyla yerine getiriyor, görevini yapıyorsa onun hangi görüşten olduğuyla ben ilgilenmiyorum.”

AKADEMİK EYLEM PLANI

Önceki yıllarda çocukların daha küçük yaşta okula başladığını bu nedenle bu yıl kontenjan konusunda sıkıntı yaşadıklarını hatırlatan Yılmaz, “Küçük yaşta okula başlayan öğrencilerimiz büyüdüler ve lise çağına geldiler. Önümüzde bu yıl fazla sayıda öğrenci oluştu. Bu yıl bunları okullara doğru bir şekilde yerleştirmek adına senaryolarımızı oluşturduk ve bu,şu anda bitti” dedi.

Isparta’da akademik konusunda son bir yılda bir gerilik olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Bunlarla ilgili Rehberlik Araştırma merkezlerine talimat verdik, gerilemenin nedenini araştırıyoruz şimdi. Buna yönelik bir eylem planı hazırlayacağız inşaAllah” ifadesini kullandı.

BAŞKAN BAŞDEĞİRMEN’E TEŞEKKÜR

Yerleştirme konusunda 12 puanlık bir düşüş yaşandığını bildiren Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, “Önümüzde bir yarıyıl kaldı, bu nedenle hızlı bir şekilde bu işi çözmemiz lazım. Belediyeyle bir anlaşma yaptık, sağolsun Şükrü Başkanımız öğrencileri deneme noktasında bize yardımcı olacak.” şeklinde konuştu. Yılmaz, şunları söyledi:

“Ölçe Değerlendirme Merkezimiz soruları hazırladı bir deneme sınavı yaptık. Şimdi sonuçları bekliyoruz. Sonuçları bu hafta içinde açıklıyoruz. Önümüzdeki dönemde yine 3 tane sınav yapmayı planlıyoruz. Bunun sponsorutamamen Başkan Bey. Bunları tüm il genelinde yapıyoruz. Üniversiteye hazırlık anlamında bir sıkıntı olmayacak.

Yerleştirme 12 puanlık bir düşme var. Geriye gidiş var. Göller bölgesi iyi aslında, Muğla birinci oldu mesela. Isparta’daki düşüsün nedenini bilmiyoruz. Bende geleli bir ay oldu, bununla ilgili komisyonumuzu kurduk. Değerlendireceğiz, nerde hata var, nerde eksiklik var. Bunun için 4, 5 ay vaktimiz kaldı.Bu nedenle hızlı davranmamız lazım. İnşaAllahbu yıl düşüşü durdururuz. Durdurmamız, birkaç puanda yükseltmemiz lazım.”

İYİ İNSAN MODELİ

Akademik başarının yanında sosyal, kültürel faaliyetlere de önem verdiklerini belirten Ömer Yılmaz, “ Sadece akademik başarıyla bir yere varılamıyor. Bizim ‘İyi insan modeli’ üzerinde de çalışmamız lazım.” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un meslek liselerinin üzerinde çok durduğuna dikkat çeken Ömer Yılmaz, tarım kenti Isparta’da bir Tarım Lisesi olduğunu onda da sadece 8 öğrenci bulunduğunu söyledi.

MESLEK LİSELERİ TERCİH EDİLECEK

Meslek liselerinin tercih edilmeyen bir dönemden tercih edilen bir döneme doğru gittiğini hatırlatan Ömer Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Burası tarım bölgesi. ‘Meyveciliğin başkenti’ diyoruz, o zaman tercih edilmesi için bir takım şeyleri yapmamız lazım. En azından okulu iyi ortalamayla bitiren öğrencilere biz meslekle alakalı istihdam garantisi sağlayalım. Meyvecilik bölümleri açalım, uygulamalı bahçeleri hazırlayalım. Bu sene treni kaçırdık, önümüzdeki dönem meslek liselerini tercih edilebilir noktasında harekete geçirelim.

İkincisi;‘döner sermayesi olmayan meslek liselerimize döner sermaye açalım’ dedik. Bunun ilgili bir girişim yaptık, TOBB Meslek Lisemiz ve burada kimya bölümümüz var. Baktık güçlü ürünler de yapabiliyorlarmış. Temizlik malzemesiydi, şampuandı. Burada yeteri derecede öğrenci de var. Bizim ilk yapacağımız, buradaki kimya bölümünü hareket geçirmek. Öğretmenevi ile görüştük,‘temizlik malzemesi ihtiyaçlarınızı buradan alın’ dedik. Biz bu sistemi taşımalıların yemeğinde de yapıyoruz. Bakan Beyin de talimatı böyle;‘kendi kendine yeten bir Milli Eğitim’.Sayın Bakanımız, ‘herşeyini kendisi yapsın’ diyor. Dolayısıyla yemek konusunda bunu tüm Türkiye’de başardık.”

DÖNER SERMAYE GELİYOR

TOBB Meslek Lisesi için döner sermaye onayını yazdıklarını belirten Ömer Yılmaz, “Bakanlıktan İnşaAllah geldiği zaman ilk olarak Meslek Lisemizde buna giriyoruz. Döner sermaye olduğu zaman çocuk okurken para kazanacak, mezun olduğu zaman bir alanı var, mesleğini öğrenmiş olacak, bu bilgi nedeniyle sektörde yer sahibi olacak. Öğretmen de döner sermayeden para kazanacak, dolayısıyla öğretmen için meslek lisesi bir çekim alanı öğrenci için tercih edilen bir alan olacak. Kalkınmış ülkeler de durum kesinlikle böyle.” dedi.

BİLİM, SANAT VE SPOR İÇ İÇE OLACAK

Isparta Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz bilim, sanat ve sporun iç içe olduğu bir projeyi Isparta’nın merkez ve bütün ilçelerinde gerçekleştirmeyi planladıklarını vurgulayarak, “Keçiborlu’ da bu işi çözdük. Bilim ve sanatın öğrenileceği bir binada öğrenciler okullara verilecek randevu sistemine göre gelip burada eğitim alacaklar. Ayrıca bu binanın çevresine yapılacak sahalarda spor yapacaklar. Bilim, sanat ve sporun iç içe olacağı bir kompleksi bütün ilçelerimizde kurmayı düşünüyoruz” diye konuştu.

DAVRAZ VAR ŞAMPİYON YOK

Isparta’nın Davraz Kayak Merkezi gibi bir değeri olduğunu hatırlatan Ömer Yılmaz, buradan Türkiye hatta dünya şampiyonu olacak kayakçıların çıkması gerektiğini anlattı.

Bu konu ile ilgili olarak Kayak Federasyonu Isparta Temsilcisi ile görüştüklerini ve Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile birlikte üçlü bir protokol hazırlığına başladıklarını söyledi. Çocukları spora erken yaşta teşvik etmek gerektiğini hatırlatan Yılmaz, “Milli Eğitim Bakanımızın bize çizdiği vizyon işte bu. Bu vizyonu bütün illerde hayata geçirmeye çalışıyoruz. Isparta da böyle olacak. Bir yanda akademik anlamda gelişmişlik sağlanırken, bilim,sanat ve sporda da gelişmemiz lazım.” dedi.