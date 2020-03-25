banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Koronavirüs sonrası ekonomi senaryosu
Son Dakika
Koronavirüs sonrası ekonomi senaryosu
HDP 65 Yaş ve Üstü İnsanların Sokağa Çıkma Yasağını Eleştirdi
HDP 65 Yaş ve Üstü...
Erdoğan,Kılıçdaroğlu ve Bahçeli Sokağa Çıkma Yasağı Kapsamında...
Son Dakika
Erdoğan,Kılıçdaroğlu ve Bahçeli Sokağa Çıkma...
İBB Şirketi Boğaziçi Yönetim'den Korona Tedbirleri
İBB Şirketi Boğaziçi Yönetim'den Korona...

Erdoğan,Kılıçdaroğlu ve Bahçeli Sokağa Çıkma Yasağı Kapsamında...

Dünyayı kasıp kavuran Korona Virüs’ün tehlikesinden daha az etkilenmek için bir çok ülke farklı tedbirler alıyor. Ak Parti Genel Başkanı ve T.C. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası ile Türkiye de 65 yaş ve üstü insanlar için sokağa çıkma yasağı geldi. İstanbul Times Gazetesi olarak yaptığımız çalışmada Erdoğan, (66 Yaş) MHP Lideri Bahçeli (72 Yaş),Anamuhalafet CHP Lideri Kılıçdaroğlu (71 Yaş)’nun da sokağa çıkma yasağı kapsamında olduğu görüldü.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Mart 2020 Çarşamba 11:39
Erdoğan,Kılıçdaroğlu ve Bahçeli Sokağa Çıkma Yasağı Kapsamında...
banner171

İşte Siyasi Parti Liderlerin Doğum Tarihleri ve Yaşları

1-Saadet P.Lideri Temal Karamollaoğlu 20 Eylül 1941 Doğumlu 79 Yaşında

2-Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek 17 Haziran 1941 Doğumlu 78 Yaşında

3-MHP Lideri Devlet Bahçeli 1 Ocak 1948 Doğumlu 72 Yaşında

4-CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu 17 Aralık 1948 Doğumlu 71 Yaşında

5-Ak Parti Lideri R.Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954 Doğumlu 66 Yaşında

6-İy Parti Lideri Meral Akşener 19 Temmuz 1956 Doğumlu 64 Yaşında

7-Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu 26 Şubat 1959 D. 61 Yaşında

8-DSP Genel Balkanı M.Önder Aksakal ….1960 Doğmlu 60 Yaşında

9-HDP Eş Başkanı Mithat Sancar 1 Ocak 1963 Doğumlu 57 Yalında

10 -B.Birlik Partisi Lideri Mustafa Destici 1 Ocak 1966 Doğumu 54 Yaşında

11-HDP Eş Başkanı Pervin Buldan 6 Kasım 1967 Doğumlu 53 Yaşında

12-DEVA Partisi Lideri Ali Babacan 4 Nisan 1967 Doğumlu 52 Yaşında

13-Demokrat Parti Lideri Gültekin Uysal 1976 Doğumlu 44 yaşında

14- Y.Refah Partisi Lideri Dr.Fatih Erbakan 1 Ocak 1979 Doğumlu 41 Yaşında

En Genç Siyasi Parti Genel Başkanı Dr.Fatih Erbakan En Yaşlı Lider ise Saadet Partisi Genel Başkanı Temal Karamollaoğlu oldu…

Türkiye’de çok sayıda siyasi parti olsa da biz en çok bilinen 12 partiyi listeledik. Bunların içinde en yaşlı siyasi parti genel başkanı olarak 79 yaşında olan saadet partisinin genel başkanı Temel Karamollaoğu oldu.

En çok bilinen 14 Siyasi Parti içinde genel başkanı en genç olan parti Merhum 54.Hükümetn başbakanı Prof.Dr. Necmettin Erbakan’ın oğlu olan Dr.Fatih Erbakan oldu.

5 Parti’nin genel başkanının sokağa çıkma yasağı var….

Saadet P.Lideri Temal Karamollaoğlu 20 Eylül 1941 Doğumlu 79 Yaşında

Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek 17 Haziran 1941 Doğumlu 78 Yaşında

MHP Lideri Devlet Bahçeli 1 Ocak 1948 Doğumlu 72 Yaşında

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu 17 Aralık 1948 Doğumlu 71 Yaşında

Ak Parti Lideri R.Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954 Doğumlu 66 Yaşında

Toplum içinde acaba bu liderler sokağa çıkma yasağına uyuyor mu uymuyor mu konusu merak edilir oldu.

Bir diğer konu da 65 yaşına giren büyülerimizin tapu dairesinde satış yaparken tam teşekkülü bir devlet hastanesinde akli melekeleri yerinde raporu istendiği halde içinde iktidar, muhalefet ve Cumhurbaşkanının da olduğu parti genel bakanlarının 65 yaşını geçmiş olmalarına rağmen ülkenin kaderine söz sahibi olmalarından dolayı her hangi bir devlet hastanesinde ülke yönetiminde söz sahibi olmalarında sakınca yoktur raporu alıp almalarının zaruri olup olmadığı da artık konuşulmalıdır.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 25.03.2020 13:58
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başın Sağolsun Türkiye
Başın Sağolsun Türkiye
‘İyi Dersler Şoför Amca’ projesi bu yıl 10 ilde 12 bin servis şoförü ve 8 bin öğrenciye ulaşacak
‘İyi Dersler Şoför Amca’ projesi bu yıl 10 ilde 12 bin servis şoförü ve 8 bin öğrenciye ulaşacak
Türk Organik Ürünleri Almanya’da
Türk Organik Ürünleri Almanya’da
Yüzyılın Zorbalığına Türkiye'den Büyük Bir Tokat Gelmeli..
Yüzyılın Zorbalığına Türkiye'den Büyük Bir Tokat Gelmeli..
Türkiye Korona riski taşımıyor!
Türkiye Korona riski taşımıyor!

banner186

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169