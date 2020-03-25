Erdoğan,Kılıçdaroğlu ve Bahçeli Sokağa Çıkma Yasağı Kapsamında...

İşte Siyasi Parti Liderlerin Doğum Tarihleri ve Yaşları

1-Saadet P.Lideri Temal Karamollaoğlu 20 Eylül 1941 Doğumlu 79 Yaşında

2-Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek 17 Haziran 1941 Doğumlu 78 Yaşında

3-MHP Lideri Devlet Bahçeli 1 Ocak 1948 Doğumlu 72 Yaşında

4-CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu 17 Aralık 1948 Doğumlu 71 Yaşında

5-Ak Parti Lideri R.Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954 Doğumlu 66 Yaşında

6-İy Parti Lideri Meral Akşener 19 Temmuz 1956 Doğumlu 64 Yaşında

7-Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu 26 Şubat 1959 D. 61 Yaşında

8-DSP Genel Balkanı M.Önder Aksakal ….1960 Doğmlu 60 Yaşında

9-HDP Eş Başkanı Mithat Sancar 1 Ocak 1963 Doğumlu 57 Yalında

10 -B.Birlik Partisi Lideri Mustafa Destici 1 Ocak 1966 Doğumu 54 Yaşında

11-HDP Eş Başkanı Pervin Buldan 6 Kasım 1967 Doğumlu 53 Yaşında

12-DEVA Partisi Lideri Ali Babacan 4 Nisan 1967 Doğumlu 52 Yaşında

13-Demokrat Parti Lideri Gültekin Uysal 1976 Doğumlu 44 yaşında

14- Y.Refah Partisi Lideri Dr.Fatih Erbakan 1 Ocak 1979 Doğumlu 41 Yaşında

En Genç Siyasi Parti Genel Başkanı Dr.Fatih Erbakan En Yaşlı Lider ise Saadet Partisi Genel Başkanı Temal Karamollaoğlu oldu…

Türkiye’de çok sayıda siyasi parti olsa da biz en çok bilinen 12 partiyi listeledik. Bunların içinde en yaşlı siyasi parti genel başkanı olarak 79 yaşında olan saadet partisinin genel başkanı Temel Karamollaoğu oldu.

En çok bilinen 14 Siyasi Parti içinde genel başkanı en genç olan parti Merhum 54.Hükümetn başbakanı Prof.Dr. Necmettin Erbakan’ın oğlu olan Dr.Fatih Erbakan oldu.

5 Parti’nin genel başkanının sokağa çıkma yasağı var….

Saadet P.Lideri Temal Karamollaoğlu 20 Eylül 1941 Doğumlu 79 Yaşında

Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek 17 Haziran 1941 Doğumlu 78 Yaşında

MHP Lideri Devlet Bahçeli 1 Ocak 1948 Doğumlu 72 Yaşında

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu 17 Aralık 1948 Doğumlu 71 Yaşında

Ak Parti Lideri R.Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954 Doğumlu 66 Yaşında

Toplum içinde acaba bu liderler sokağa çıkma yasağına uyuyor mu uymuyor mu konusu merak edilir oldu.

Bir diğer konu da 65 yaşına giren büyülerimizin tapu dairesinde satış yaparken tam teşekkülü bir devlet hastanesinde akli melekeleri yerinde raporu istendiği halde içinde iktidar, muhalefet ve Cumhurbaşkanının da olduğu parti genel bakanlarının 65 yaşını geçmiş olmalarına rağmen ülkenin kaderine söz sahibi olmalarından dolayı her hangi bir devlet hastanesinde ülke yönetiminde söz sahibi olmalarında sakınca yoktur raporu alıp almalarının zaruri olup olmadığı da artık konuşulmalıdır.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)