Erdoğan 24 Mayıs'ta Erken Seçim Mesajı Vererek Alanlara İniyoruz Dedi

MHP Tek başına iktidar olma zamanı geldiğini düşünüyor ...

MHP Genel başkanı Dr.Devlet Bahçeli ve Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın açıklamalarında MHP'nin yapılacak olan bir erken genel seçimde tek başına iktidar olabileceğine inandıkları yaptıkları açıklamalarda ortaya çıkıyor.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Erdoğan Erken Genel Seçimin Fitilini 24 Mayıs 2020'de Ateşledi

Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Prensip olarak erken seçimlere karşı. Ancak 7 Haziran'da Ak Parti tek başına iktidar olamayınca Erdoğan'ın çabaları ile1Kasım'da yeniden seçime gitmişti ülke.

DÜNYA EKNOMİSİ ZORDA,PANDEM, İŞİN TUZU BİBERİ OLDU

Arap Baharı denilen olaydan bu yana zengin olsun fakir olsun son yıllarda petrol fiyatlarındaki dalgalanmalardan dolayı bir çok ülkenin ekonomisi ciddi manada sarsıldı. Hele 2019 yılının Aralık ayında ÇİN'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Korona Virüs diğer adı ile COVİD 19 'da ülkelerin ekonomisini alt üst etti.

HERKES HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK DİYOR ...

Devletler,Şirketler ve aileler yaşanan bu süreçte ister istemez ekonomik olarak ciddi bir şelilde etkilenecektir.Türkiye gibi ülkeler dış sermeyenin güvenini alabilmek için yönetimlerini tazelemek zorunda kalacaktır. Türkye de bu üklelerin başında geliyor. Artık dünya genelinde hiçbir ülke tek başına kendisine yetecek imkan ve kaynaklara sahip değil.

Türkiye'de 24 Mayıs 2020'de Cin sandıktan çıktı bir kere. Erdoğan erken genel seçim var mesasjı verdi. Ekim-Kasım 2020, veya en geç Mart- Nisan 2021 de Ülkemiz Paramento ve Cumhurbakanlığı seçimi için sandık başına gidebilir.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)