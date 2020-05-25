banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Erdoğan 24 Mayıs'ta Erken Seçim Mesajı Vererek Alanlara İniyoruz Dedi
Son Dakika
Erdoğan 24 Mayıs'ta Erken Seçim...
Ak Parti Ve MHP Hayır Dedi, İBB Sosyal Yardım Taleplerini Durdurdu…
Son Dakika
Ak Parti Ve MHP Hayır...
Zeytinburnu’nda Pandemi Usulü ‘Bayram’ Hazırlıkları
Son Dakika
Zeytinburnu’nda Pandemi Usulü ‘Bayram’ Hazırlıkları
İBB Bilimsel Danışma Kurulu: Normalleşme Salgın Öncesine Dönme Değil
Son Dakika
İBB Bilimsel Danışma Kurulu: Normalleşme...

Erdoğan 24 Mayıs'ta Erken Seçim Mesajı Vererek Alanlara İniyoruz Dedi

İstanbul Times Yayın Grubu Analiz ekibi olarak uzun süredir dünyada yaşanan dalgalanmalar ve son dönemde bütün ülkeleri derinden etkileyen Pandemi'den dolayı Türkiye de ekonomin rahatlaması adına bir erken seçimin kaçınılmaz olduğunu ifade ederek İstanbul Times Tv Özel YouTube kanalımız için "Yarın Seçim Olsa Hangi Partiye Oy Vereceksiniz Neden Diye sorduk ? 24 Mayıs 2020'de Ak Parti Genel başkanı Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada yarından tezi yok alanlara ineceğiz diyerek bir erken genel seçime göz kırptı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Mayıs 2020 Pazartesi 14:02
Erdoğan 24 Mayıs'ta Erken Seçim Mesajı Vererek Alanlara İniyoruz Dedi
banner171

MHP Tek başına iktidar olma zamanı geldiğini düşünüyor ...

MHP Genel başkanı Dr.Devlet Bahçeli ve Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın açıklamalarında MHP'nin yapılacak olan bir erken genel seçimde tek başına iktidar olabileceğine inandıkları yaptıkları açıklamalarda ortaya çıkıyor.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Erdoğan Erken Genel Seçimin Fitilini 24 Mayıs   2020'de Ateşledi

Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Prensip olarak erken seçimlere karşı. Ancak 7 Haziran'da  Ak Parti tek başına iktidar olamayınca Erdoğan'ın çabaları ile1Kasım'da yeniden seçime gitmişti ülke.

DÜNYA EKNOMİSİ ZORDA,PANDEM, İŞİN TUZU BİBERİ OLDU    

Arap Baharı denilen olaydan bu yana zengin olsun fakir olsun son yıllarda petrol fiyatlarındaki dalgalanmalardan dolayı bir çok ülkenin ekonomisi ciddi manada sarsıldı. Hele 2019 yılının Aralık ayında ÇİN'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Korona Virüs diğer adı ile COVİD 19 'da ülkelerin ekonomisini alt üst etti.

HERKES HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK DİYOR ...

Devletler,Şirketler ve aileler yaşanan bu süreçte ister istemez ekonomik olarak ciddi bir şelilde etkilenecektir.Türkiye gibi ülkeler dış sermeyenin güvenini alabilmek için yönetimlerini tazelemek zorunda kalacaktır. Türkye de bu üklelerin başında geliyor. Artık dünya genelinde hiçbir ülke tek başına kendisine yetecek imkan ve kaynaklara sahip değil. 

Türkiye'de 24 Mayıs  2020'de Cin sandıktan çıktı bir kere. Erdoğan erken genel seçim var mesasjı verdi. Ekim-Kasım 2020, veya en geç Mart- Nisan 2021 de Ülkemiz Paramento ve Cumhurbakanlığı seçimi için sandık başına gidebilir.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

 

Son Güncelleme: 25.05.2020 14:44
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İletişim Başkanlığı “Sosyal Medya Kullanım Kılavuzu” hazırladı
İletişim Başkanlığı “Sosyal Medya Kullanım Kılavuzu” hazırladı
CHP’li 11 Büyükşehir Belediye Bakanından Ortak Açıklama…
CHP’li 11 Büyükşehir Belediye Bakanından Ortak Açıklama…
1915 Çanakkale Köprüsü'nün Ayakları Tamamlandı
1915 Çanakkale Köprüsü'nün Ayakları Tamamlandı
Üstünere'e Üstün Görev
Üstünere'e Üstün Görev
CHP’li Vekil Emine Gülizar Emecan’dan Önerge
CHP’li Vekil Emine Gülizar Emecan’dan Önerge

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169