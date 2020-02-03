Depremler Gayrimenkul Piyasasını da Etkiliyor

Depremler sonrasında özellikle yeni yapılaraolan taleplerde artış yaşanıyor. Hatta birçok bölgede yeni dairelerde kiralık kalmadı. Ayrıca özellikle düşük m2 yeni inşaa edilmiş konutlarda da artık fazla stok kalmadı diyebiliriz. Elde kalan konutlar yüksek oda ve alana sahip konutlar” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi/Hüseyin Çetiner

İnşaat Yeniden Canlanmalı;

TÜGEM Başkanı Hakan Akdoğan yaptığı açıklamada “Yapı ruhsatı verilen bina sayısıyüzde 57 azaldı. Kira fiyatlarına ve özellikle son dönemde satılık konut fiyatlarındaartışlar önemli oranda da hissedilmeye başladı. Özellikle deprem sonrası son dönemdeyapılan konutlara olan artışlar ile fiyatların son çeyrekte yüzde 20’ye yakın artışlar gösterdiğini görüyoruz. İnşaat sektörü özellikle kentsel dönüş ile tekrar canlandırılmalı”

dedi.

Riskli Tapu Tespiti Yaptırabilirler Akdoğan “Tüketicilerimiz bina güvenlikleri için yapılarının riskli olup olmadığının tespitini yaptırabilirler. Önemsemeyerek deprem gerçeğini unutamayız. Bu konularda da özellikle yetki belgesine sahip, profesyonel emlak danışmanlarından destek ve bilgi alabilirler. DASK ana sayfasından oturdukları bölgelerin deprem riskini görebilirler.Türkiye’nin deprem gerçeğini unutmayalım ve depremle yaşamayı öğrenelim” dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)