Deprem, Hukuki Hakları'da Yıkmamalı!

Geçtiğimiz günlerde meydana gelen Elazığ merkezli deprem, zorunlu deprem sigortasını ve kişilerin sigorta kapsamındaki haklarını gündeme getirdi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre deprem bölgesindeki 13.346 binadan 378’inin yıkıldığı, 3.249’unun ağır hasar aldığı, 214’ünün orta ve 4.826’sının az hasarlı olduğu belirtilmişti.

.İstanbul Tİmes Haber Merkezi/Hüseyin Çetiner

Hasarlı ve yıkılan konutların bedelinin zorunlu deprem sigortası kapsamında, sigorta poliçesinde belirtilen limitler dahilinde tazmin edilebileceğini belirten Avukat Cevat Kazma, depremde konutu hasar gören veya yıkılan kişilerin zorunlu deprem sigortasından faydalanabilmesi için hasarın ne derecede olduğuna bakılmaması gerektiğini vurguladı.

Sorumlulara Karşı Dava Açılabilir!

Avukat Cevat Kazma, depremzedelerin, inşaatların sorumlularına karşı hangi haklara sahip oldukları konusunda da uyarılarda bulundu.

“Deprem sonrası ekranlarda, aynı dönemde inşa edilmiş, ancak biri yıkılırken diğeri ayakta duran binalar gördük. Burada ciddi soru işaretleri oluşuyor ve binayı yapan inşaatın sorumlularına, müteahhitlerine kadar uzanan bir süreç ortaya çıkıyor. Mağdur olan vatandaşlarımız, binanın inşaatını yapan müteahhit ile ilgili Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusu yapabilir. Aksi halde inşaatı sorumsuz bir şekilde inşa edenler bu işten çok kolay sıyrılabilir.” diyen Cevat Kazma, ancak tüm mağduriyetlerin birkaç müteahhide de ihale edilmemesi gerektiğine, bu durumun diğer sorumluları gözden kaçırmaya sebep olabileceğini söyledi.

Türk Ceza Kanunu’nun görevi ihmal ile ilgili 230. Maddesini hatırlatan Cevat Kazma, “Kanaatimizce yapılan inşaatı gereği gibi denetlemeyen kontrolörden, belediye idarecilerine, bakanlık idarecilerine kadar uzanan zincirdeki tüm kamu görevlileri de ceza hukuku bakımından sorumludurlar.” diye konuştu.

Evleri yıkılmış veya yakınlarını kaybetmiş kişilerin, ilgililer aleyhine zararlarının karşılanması talebiyle dava açabileceğini de hatırlatan Avukat Cevat Kazma, İçişleri Bakanlığı tarafından mağdur ailelere hem kira hem de hasar ödemesi yapıldığını sözlerine ekledi.

İstanbul Times Haber Merkezi(İTHA)