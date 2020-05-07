CHP’li Vekil Emine Gülizar Emecan’dan Önerge

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar EMECAN, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin KOCA’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığını soru önergesi verdi.

Uygun olmayan alanlara yeni hastaneler yapmak yerine, İstanbul’da hızla pandemi hastanesine dönüştürülebilecek altyapısı hazır alanlar var.

Emecan;

Atatürk Havalimanına çok yakın bir mesafede olan İstanbul Bahçelievler 70. Yıl Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinin hızlı bir şekilde pandemi hastanesine dönüştürülebileceğini belirterek, hastanenin neden bu amaçla değerlendirilmediğini sordu.

Mevcutta İstanbul ilimizde bu gibi acil dönüştürülebilecek alanların olduğunu ve bunu yapmak yerine neden Atatürk Havalimanının milyon dolarlık pistleri üzerine bir hastane yapıldığını soran Emecan, yıllar önce yapımına başlanan ve bir türlü açılmayan Bahçelievler 70. Yıl Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ne zaman açılacağını ve hastane projesinde bir değişiklik olup olmadığının açıklanmasını istedi.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Anayasanın 98 ve TBMM İçtüzüğünün 99. maddeleri gereğince Sağlık Bakanı Sayın Dr. Fahrettin KOCA tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını arz ederim.

Emine Gülizar EMECAN / İstanbul Milletvekili

Pandemiden en fazla etkilenen ve olası hasta yoğunluğunun artması durumunda acil yeni sağlık ünitelerine ihtiyaç duyulacak olan İstanbul ilimizin, uygun olmayan alanlarına yeniden hastane yapmak yerine, mevcut yapılar üzerinden bu ihtiyacın karşılanabileceği açıktır.

Bunlardan biri de 2013 yılında ihalesi yapılan ve şu anda kaderine terkedilmiş bir görüntü veren İstanbul Bahçelievler 70. Yıl Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesidir. Bu hastane, acilen tamamlanarak pandemi sürecinde hizmete sokulabilecek yapılardan biridir.

Sorular:

İstanbul Bahçelievler 70. Yıl Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yapımı ne zaman tamamlanarak hizmete açılması düşünülmektedir? Hastaneye ilişkin herhangi bir proje değişikliği söz konusu mudur? Mevcutta Bahçelievler 70. Yıl Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi gibi hızla dönüştürülebilecek alanlar varken, neden Atatürk Havalimanının milyon dolarlık iki pistinin üzerine kalıcı hastane yapılması yoluna gidilmiştir?

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)