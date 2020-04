CB.Erdoğan Neden Bütün Belediye Başkanları İle Bir Araya Gelmedi ?

Bir çok okurumuz ve takipçimiz Erdoğan aynı zamanda 83 milyonun da Cumhurbaşkanı olmasından dolayı hele hele Korona Virüs denilen illet ile halkımızın tamamı evlerinde izolasyona çekildiği bir ortamda parti ayrımı gözetmeden bütün belediye başkanları ile bir araya gelmesi doğru olmaz mıydı diye sorular sordular.

ERDOĞAN SADECE AK PARTİLİ BELEDİYE BAŞKANLARININ CUMHURBAŞAKNI MI ?

Dünyayı etkileyen Korona Virüsü neden ile herkes birlik ve beraberlikten bahsederken 83 milyon vatandaşın cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 Mart 2019 Mahalli idareler seçiminin 1.yıl dönümünde sadece AK PARTİLİ belediye başkanlar ile dijital ortamda da olsa bir araya gelmesi Korona Virüs’ün en çok etkilediği İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanlarını ile sanal ortamda da olsa toplantı yapmaması büyük bir eksiklik olarak değerlendirildi.

ADINI AÇIKLAMAK İSTEMEYEN BİR CHP’Lİ SEÇMEN AYNEN ŞUNLARI SÖYLEDİ …

Biz CHP’liler genel olarak bir parti’nin genel başkanının aynı zamanda cumhurbaşkanı olmasına baştan beri karşıyız. Ancak mademki yasa değişi ve böle bir şey mümkün oldu. Cumhurbaşkanın bütün vatandaşların ve partilerin de cumhurbaşkanı olması gerekmez mi ?

Şu an Dünya ile beraber ülkemiz de de özellikle CHP’li Belediye başkanlarının kazandığı en büyük şehirler olan İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya ve Mersin başta olmak üzere cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ‘ın bu süreçte toplu veya teker teker CHP’li belediye başkanları ile de basına poz vererek virüs parti ayırımı yapıyor. Ben de Ülkenin en tepe yöneticisi olarak ayrım yapmayarak sorunun en çok hissedildiği Büyükşehirlerin Belediye başkaları ile sık sık görüştüğüne dair fotoğraflar görmek isterdik dedi.

HÜKÜMET,ÖZELLİKLE İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU CHP’Lİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARININ YOKSUL HALKA DAĞITMAK İÇİN AÇTIKLARI YARDIM HESAPLARINI DEVLET İÇİNDE DEVLET ŞEKLİNDE YORUMLAYARAK BLOKE ETTİRMESİ DOĞRUMU ?

Sürekli müfettiş denetiminde olan İstanbul BüyükŞehir Belediyesi başta olmak üzere CHP’li bir çok Belediye Başkanının Korona Virüsten dolayı işlerini kaybedip yardım almaya muhtaç hale gelesinden dolayı İBB.Bakanı Ekrem İmamoğlu henüz cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ‘ın biz bize yeteriz Türkiye diyerek yardım hesabı açmadan önce 280 bin başvuru sahibine dağıtmak üzere ayni ve nakdi yardım hesabı açtı. Bir gün sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu televizyonlara çıkıp Belediye başkanlarının valiliklerde izin almadan yardım toplamaları demek DEVLET İÇİNDE DEVLET KURAKLA eş değeredir diyerek açılan yardım hesaplarını bloke ettiğini duyurmuştu.

CHP’li belediye başkanları da zaten yasalarımızda yardım kabul etme maddesi var ayrıca bir izin almaya gerek yok diyerek kendilerini savundular. Halkımız işini gücünü bırakmış evinde izole olmuş bir durumda beklerken iki siyasi partinin kavgasını mı dinleyecek ?

Hükümet büyük fotoğrafa bakarak belediyelerinde üst makamı olduğunu unutmadan süreci yönetmek ve halka iktidar muhalefet el birliği ile soruları hep beraber aşmak adına çalışıyoruz demesi gerekir.

Halkımızın ekseri çoğunluğu Cumhurbaşkanlığın en azında kriz dönemlerinde siyasetten uzak bir duruş ile bütün siyasi partilere eşit mesafede durarak birlik ve beraberlik içinde bir tablo çizerek herkesin cumhurbaşkanı olduğunu kanıtlaması gerekir.

İMAMOĞLU KAVGANDAN DEĞİL BİRLİK VE BERABERLİKTEN YANA

İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu seçildiği günden bu yana hükümet ile alakalı hep olumlu beyanlar verdi. En son yaptığı Yenikapı, Maltepe, Gürpınar Balık Hali yerlerimize sahra hastanesi yapılası adına hükümette emir ve talimat bekliyoruz biz hazırız dedi.

Özetle İmamoğlu’nun sürekli barıştan ve sevgiden yana bir dil kullandığına hep şahit olduk.

Erdoğan’ın açtığı biz bize yeteriz kampanyası içinde Dünya zaten kendi derdine düşmüş elbette biz bize yeteceğiz başka şansımız yok dedi.

İmamoğlu Korona öncesi ve sonrası sürekli 16 Milyon İstanbul halkına hizmet etmenin tek düşüncesi olduğunu söyledi ve söylüyor.

Biz devletimizde hepimizi siyasi parti ayrımı yapmadan kucaklamasını istiyoruz diyerek duruşunu ortaya koyuyor.

Korona Virüsü Parti ayrımı gözetmeden her kesimden can alıyor. Düşmanımız bu kadar büyük ve acımasız iken neden iktidar ve muhalefet böyle bir zamanda et ile tırnak gibi olmuyor diyen halkın sesine herkes kulak vermek zorunda.

