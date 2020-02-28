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Başın Sağolsun Türkiye

Zalim ve Acımasız Suriye Rejiminin savaş suçlusu Esed’in kan emici askerlerinin, Moskof kafirinden aldığı güç ile hava destek unsurlarından yoksun Metmetçiğe yaptığı saldırıda 33 vatan evladı şehadet  şerbeti içerek yüreğimize ateş düşürdü.

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28 Şubat 2020 Cuma 10:47
Başın Sağolsun Türkiye
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Zalim ve Acımasız Suriye Rejiminin savaş suçlusu Esed’in kan emici askerlerinin, Moskof kafirinden aldığı güç ile hava destek unsurlarından yoksun Metmetçiğe yaptığı saldırıda 33 vatan evladı şehadet  şerbeti içerek yüreğimize ateş düşürdü.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Rusya ve Avrupa Birliği Ülkeleri Türkiye’yi yalnız bıraktı 

Büyüklerimiz boşuna ayıdan post Moskof’tan dost olmaz dememişler. Rusya kendi onayı ile de kurulan Türkiye’nin güvelik noktalarına saldıran ve 33 askeri şehit eden Suriye rejim  güçlerine destek veren ve teşvik eden Rusya birinci derecede şehitlerimizden sorumludur.

Tür hükümeti her ne kadar  Rusya’yı karşına almamak için bir suçlamada bulunmuyorsa halkımız bu işin asıl sorumlusunun Rusya olduğunun farkında. Hükümet Rusya dahil hiçbir ecnebi’nin dostumuz olmadığını bilmesi gerekir. Şehit haberlerini duyduğu andan beri içi yanan halkımızın tamamına yakını üzgün.

Türkiye’nin tek derdi Suriye’de yaşanan otorite boşluğundan dolayı halkımızın acı yaşamaması için sınır ötesi harekat yaparak hem mazlum Suriye halkının hem de sınır bölgelerimize yapılan saldırılarda halkımızın can ve  mal güvenliğini korumak için maddi ve manevi olarak 10 yıldır ciddi bedeller ödüyor.

4 milyon‘a yakın Suriyeli’nin yaşadığı ülkemizde Almanya başta olmak üzere hiçbir Avrupa ülkesi üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmediler. Türkiye bir an önce ekonomik olarak 40 milyar dolardan fazla  harcadığı göçmenleri ya Avrupa ülkelerine yada geldikleri Suriye’ye geri göndermesi gerekir. Bu ülke artık başına bu kadar yükü çekemez.

Halkımız acı karşında tek vücut oldu

Bir çok siyasetçi, basın mensubu, bilim adamı ve sıradan vatandaş ilk günden beri AK PARTİ hükümetinin Suriye Politikasını eleştirsek de bugün eleştiri ve birbirimizi suçlama vakti değil. 

Şu an acımız taze ve yüreğimiz kan ağlıyor. Yapacağımız tek şey şehitlerimizin acısını paylaşmak ve olayın sıcaklığı devam ederken hükümetin acımızı hafifletmek için alacağı kararları destek vermektir diyen toplumun  büyük çoğunluğu

Ateş Düştüğü Yeri Yakıyor…

Yapılan saldırıda hayatına kaybeden 33 kahraman  Mehmetçiğe Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileriz. Toplum olarak büyük bir kesimin canı yansa da asıl olarak ateş düştüğü yeri yakar atasözünde dediği gibi şehitlerin yakınları hayatları boyunca kandil gecesi ocaklarına düşen  bu acıyı unutmayacaklardır.

Milletimizin başı sağ olsun…

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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