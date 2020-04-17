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8’nci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’a Buruk Anma

Türkiye Cumhuriyetinin 8.Cumhurbaşkanı Merhum Turgut Özal vefatının 27 senesinde Topkapı da ki Anıt mezarda COVİD 19 salgını nedeni ile kabri başında çok dar bir devlet ricali ile anıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Nisan 2020 Cuma 17:32
8’nci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’a Buruk Anma
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Anma törenine katılan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 3. Kolordu Komutanı Korg. Kemal Yeni ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, merhum Özal’ın kabri başında saygı duruşunda bulunup, dua okudu ve çelenk bıraktı.

Yerlikaya, Yeni ve İmamoğlu, anma töreninde hazır bulunan Özal Ailesi’nin fertleriyle de bir süre görüştü.

Anma töreninde, tüm dünyada yaşanan pandemi süreci nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyulduğu ve tüm katılımcıların maske taktığı görüldü.

Zeytinburnu Tüm Malatyalılar Dernek Bakan Yardımcısı ve Geleceğim Zeytinburnu Platformu Başkanı Gazeteci Yazar Hüseyin Çetiner’de anma törenine katılarak dua ederek merhum Özal’ı rahmete yad etti.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 17.04.2020 17:42
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