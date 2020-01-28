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54 Yıldır Bitmeyen Bu Dava Ne Zaman Bitecek ?
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54 Yıldır Bitmeyen Bu Dava Ne Zaman Bitecek ?

1966 yılında dedelerinin açtığı davayı torunları halen bitiremedi. 54 yıldır devam eden davada 27 hakim değişti. Onlarca kez keşif, Yüzlerce duruşma yapıldı ancak tam 54 yıldır süren bir arazi anlaşmazlığı davası halen devam ediyor.

54 Yıldır Bitmeyen Bu Dava Ne Zaman Bitecek ?

1966 yılında dedelerinin açtığı davayı torunları halen bitiremedi. 54 yıldır devam eden davada 27 hakim değişti. Onlarca kez keşif, Yüzlerce duruşma yapıldı ancak tam 54 yıldır süren bir arazi anlaşmazlığı davası halen devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Ocak 2020 Salı 18:17
54 Yıldır Bitmeyen Bu Dava Ne Zaman Bitecek ?
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Mardin İli Nusaybin ilçesi Duruca Köyün ‘de arazi davası tam 54 yıl önce açıldı

Rahmetli Abdullah Taş ve Rahmetli Şehmuz Durak ,rahmetli Hüseyin Ağcan, rahmetli Mehmet Emin Bozkurt’un kendilerine ait tarlardan hak iddia eden köylüler ile davalık oldular.

1966/24 Esas sayılı dosya ile Nusaybin Kadasro’da dava devam ederken, 11.12.2013’de ilçe Kadastrolar kapandığından dolayı dava Mardin Kadastro Mahkemesinde 2013/110 Esas sayılı dosya ile devam ediyor.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Mardin Nusaybin Doruca köyünde yaşayan Hüseyin Taş’ın İstanbul’da yaşayan oğlu Faruk Taş Geç gelecek adalet adalet olmaktan çıkar dedi…

Faruk Taş şunları söyledi ”Henüz ben doğmadan rahmetli dedem 1966 yılında kendisine ait olan araziyi işgal eden köylülerinin işgaline son verilmesi adına dava açıyor. O Günden bu yana 27 hakim değişti. Onlarca kez arazimiz üzerinde keşif yapıldı. Yüzlerce duruşma oldu.

Aradan geçen 54 yılda dedim ve diğer hak sahibi akrabalarımız hakkın rahmetine kavuştu.

Annem bu davamın sonucu görmek adına yıllarca umutla bekledi. Ancak o da davanın sonucu görmeden Kasım 2019’da hakkın rahmetine kavuştu.

Dört kuşaktır % 100 haklı olduğumuz bu davanın bitmesi ve arazilerimizin işgalcilerden alınıp tarafımıza teslim edilmesini istiyoruz.

Bu davayı sonuca kavuşturacak olan her kesten Allah rıza için ellerini vicdanlarını koymalarını ve davamızı bitirmelerini istiyorum

Mahkeme başkanı başta olmak üzere işimizi çözecek herkesten Allah rızası için ilgi alaka bekliyorum diyen Torun Faruk Taş daha ne kadar bekleyeceğiz ? Yargıda biz de çok yıprandık. Alsında biz işgalcilerin değil yılardır bitmeyen bürokrasinin mağduruyuz.

Sonuç olarak bu haberinizi okuyacak olan bütün devlet büyüklerimizden Allah rızası için bu davayı sonuçlandırmak için ellerini vicdanlarına koyarak sorumluluk almalarını istiyorum şeklinde konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 28.01.2020 18:22
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