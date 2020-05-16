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1915 Çanakkale Köprüsü'nün Ayakları Tamamlandı

Tamamlandığında dünyanın en geniş açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip olacak ve 18 Mart 2022’de hizmete açılması planlanan 1915 Çanakkale Köprüsü’ nde önemli bir aşama tamamlandı. Son kule bloklarının yerleştirilmesi ile ayakları tamamlandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Mayıs 2020 Cumartesi 17:14
1915 Çanakkale Köprüsü'nün Ayakları Tamamlandı
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T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle ihale edilen ve inşaat çalışmaları Daelim, Limak, SK&EC ve Yapı Merkezi ortaklığı tarafından yürütülen 1915Çanakkale Köprüsü’nün ayakları son blokların yerleştirilmesiyle tamamlandı.

İstanbul Times Haber Merkezi  / Hüseyin Çetiner 

16 Mayıs 2020 tarihinde Çanakkale’de düzenlenen 1915Çanakkale Köprüsü Kule İnşaatları Tamamlanma Töreni’ne, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video konferans yöntemiyle katıldı. T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 1915Çanakkale Köprüsü inşaat sahasındaki tören alanından canlı bağlantı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’a proje hakkında bilgi verdi.

Törende ayrıca proje ortaklarını temsilen Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Yapı Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu ve Yapı Merkezi Genel Müdürü Sami Özge Arıoğlu da hazır bulundu.

1915 Çanakkale Dünyanın Takdirini Topluyor

1915Çanakkale ÇOK A.Ş. Yönetim Kurulu adına söz alan Yapı Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu, projenin sadece Türkiye’de değil uluslararası alanda da takdir topladığına ve henüz tamamlanmadan pek çok ödül kazandığına dikkat çekti.

Projenin faydalarını özetleyen Arıoğlu; “1915Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi, Avrupa ile Türkiye’nin batı ve güney bölgeleri arasında doğrudan bağlantı olacak ve bu bölgelerde gelişmeyi hızlandıracak. ‘Bir Kuşak Bir Yol Projesi’ kapsamında, Türkiye’nin öncülük ettiği 'Orta Koridor' girişiminin bir parçası olarak, Pekin’den Londra’ya kesintisiz bir ticaret yolu oluşturma hedefine doğrudan katkı sunacak. Trakya ve Batı Anadolu’daki sanayi, ticaret ve hizmet sektörleri ivme kazanacak. Projenin sunacağı daha hızlı ve daha düşük maliyetli yük taşımacılığı avantajı bu bölgelerin sadece ekonomik faaliyetlerini değil, sosyal bağlarını da güçlendirecek. Böylece Çanakkale, şanlı tarihine ve 21. Yüzyıl’a yaraşır dev bir esere kavuşacak” dedi.

1915 Çanakkale Köprüsü Hakkında

  • 1915Çanakkale Köprüsü ile Asya ve Avrupa denizin üstünden dördüncü kez, toplamda ise altıncı kez birleştirilmiş olacak.
  • Tamamlandığında 2023 metre orta açıklığı ile dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü olacak olan 1915Çanakkale Köprüsü, 334 metrelik tepe noktası yüksekliği ile de dünyanın en yüksek kuleli asma köprüsü unvanına sahip olacak.
  • Köprünün ayakları arasındaki 2023 metrelik orta açıklık, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Kuruluş Yılı’nı sembolize edecek.
  • Deniz seviyesinden itibaren 318 metre kule yüksekliği ise Türk milletinin bağımsızlığını kazanmasındaki en önemli tarihlerden biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni sembolize edecek.
  • 1915Çanakkale Köprüsü’nün toplam uzunluğu 2023 metre orta açıklık, 770’er metre yan açıklıklar ile 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle beraber 4608 metre olacak.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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