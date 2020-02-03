Albaraka Türk Çalışanları Birer Robotik Süreç Uzmanına Dönüşüyor

Katılım bankacılığında dijitalleşmenin öncüsü olan Albaraka Türk Katılım Bankası, hayata geçirdiği inovatif uygulamalarla şirket kültürünü de dönüştürüyor. 2 senedir robotik süreç otomasyonu uygulamasını kullanan Albaraka Türk, son 6 ayda çalışanlarını tekrar eden işleri otomatize edebilecekleri birer RPA (Robotic Process Automation) uzmanına dönüştürdü. Böylece Albaraka Türk çalışanları, tekrarlı operasyonel işleri robota devrederek, katma değerli işlere odaklanarak verimliliklerini artırma fırsatı yakaladı.

İstanbul Times Haber Merkezi/Hüseyin Çetiner

Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku: “Korkuyu cesarete dönüştürerek çalışanlarımızın verimliliğini ve memnuniyetini artırdık”

Robotik süreç otomasyonu ve benzeri teknolojileri birer araç olarak gördüklerini ve bu araçları kullanarak çalışanlarının potansiyellerini gerçekleştirebilmelerini amaç edindiklerini söyleyen Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku; “İlk başlarda tüm dünyada olduğu gibi bizim çalışanlarımızda da ‘Robotlar işimizi elimizden alacak mı?’ endişesi ve korkusu vardı. Ancak teknolojiyi tabana yayıp onların da bu deneyimin ayrılmaz bir parçası haline gelmesini sağlayınca bu korku cesarete dönüştü ve kendi tekrarlı işlerini otomatize etmenin faydasını görerek bu dönüşümden büyük bir memnuniyet duydular. Aslında robotlar kimsenin ekmeğini elinden almıyor, aksine daha iyiyi hedefleyen ve daha verimli çalışmak isteyen herkesin ekmeğine yağ sürüyor” dedi.

Güven Veren Kurum Kültürü İş Birliğini Kuvvetlendiriyor

Robotik Süreç Otomasyonu eğitimi alan ve kurum içinde Şampiyon olarak nitelendirilen Albaraka Türk çalışanları büyük birtakım olarak hareket ederek kendi birimlerinin dijitalleşme süreçlerinde aktif rol alıyor ve kendilerini bu takımın güçlü bir parçası olarak hissediyor. Bu yeni organizasyon modeli ile birlikte Albaraka Türk’te 2019 yıl sonu itibariyle 5 robot, 25 farklı birimde 70 farklı işi düzenli olarak gerçekleştiriyor. 2020 yılı sonunda ise toplam 100 bin saatlik iş gücü kazanımı öngörülüyor.

İnsan Yerine Robot Değil, İnsanlar İçin Robot

İnsanı bir kaynak olarak değil de bir değer olarak ele alan yaklaşımından taviz vermeden çalışanlarını teknolojik gelişmelere dahil eden Albaraka Türk, bu süreçte Robotik kodlamaya ilgi duyan tüm çalışma arkadaşlarını eğitim sürecine dahil ederek geniş bir bakış açısı kazanmalarını da sağladı. Bunu sağlarken de çalışanlarının kendilerini yenilemeleri için ihtiyaç duyduğu güveni her aşamada sağlayan Albaraka Türk, kurum kültürünün temel prensipleriyle çalışanlarına dijitalleşme yolculuğunda güven vermeye devam edecek.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)