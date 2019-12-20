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Şampiyonlar Kemerburgaz Kent Ormanı’nda Buluşuyor!

Dünyada kıtalararası koşulan tek maraton olan, Türkiye’nin en geniş katılımlı kitlesel spor etkinliği Vodafone 41. İstanbul Maratonu’nun ilçe şampiyonları 22 Aralık, Pazar günü Kemerburgaz Kent Ormanı’nda buluşuyor. Hem maraton hem de 15K sporcularının ilçelerini temsil edeceği 6.4K’lık parkurda koşucular kıyasıya mücadele edecek

Şampiyonlar Kemerburgaz Kent Ormanı’nda Buluşuyor!

Dünyada kıtalararası koşulan tek maraton olan, Türkiye’nin en geniş katılımlı kitlesel spor etkinliği Vodafone 41. İstanbul Maratonu’nun ilçe şampiyonları 22 Aralık, Pazar günü Kemerburgaz Kent Ormanı’nda buluşuyor. Hem maraton hem de 15K sporcularının ilçelerini temsil edeceği 6.4K’lık parkurda koşucular kıyasıya mücadele edecek

haber 2
haber 2
20 Aralık 2019 Cuma 15:00
Şampiyonlar Kemerburgaz Kent Ormanı’nda Buluşuyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından Vodafone’un isim sponsorluğunda “İstanbul Senin, Durma Koş” temasıyla 3 Kasım Pazar günü koşulan Vodafone 41. İstanbul Maratonu’nda bu yıl ilk defa ilçe bazlı sırama sistemi hayata geçirildi. Her sporcunun kendi ilçesinde de derecelendirildiği Maraton’un ardından bu kez ilçe şampiyonları 6.4K’lık parkurda kıyasıya mücadele edecekler. 22 Aralık, Pazar günü Kemerburgaz Kent Ormanı’nda gerçekleşecek organizasyonda hem maraton hem de 15K sporcuları yarışacak. ‘Şampiyonların Şampiyonu’ nun belirleneceği yarışta, koşucular doğa ile iç içe özel bir koşu parkurunda bir kez daha kendilerini deneyimleme ve ilçelerini temsil etme fırsatı bulacaklar.

İstanbul’un en hızlısı belirlenecek

İlk kez Vodafone 41. İstanbul Maratonu’nda ilçe bazında yapılan değerlendirmelerde şampiyon olan sporcular bu kez İstanbul’un en hızlısı olmak için yarışacak. İlk defa düzenlenecek olan bu yarışta sporcular kıyasıya mücadele edecek

Tüm katılımcılara hatıra madalyası verilecek

42K kadın ve erkek, 15K kadın ve erkek, ayrıca 15K kategorisinde 16-18 yaş aralığının da derecelendirileceği koşuda ilk 3 ‘e kupa verilirken tüm katılımcılara hatıra madalyası ve günün anısına tişört hediye edilecek.

42. İstanbul Maratonu için kayıtlar devam ediyor

8 Kasım 2020 Pazar günü; 42 kilometrelik ve 15 kilometrelik parkurlarda gerçekleşecek 42. İstanbul Maratonu’nda erken kayıt avantajları devam ediyor. Koşuya katılmak isteyen sporcular 31 Aralık’a kadar devam eden kayıt döneminde 70 TL ödeyerek, 1 Ocak – 31 Temmuz tarihleri arasında devam eden kayıt döneminde 85 TL ödeyerek, 1 Ağustos – 31 Ağustos arasında devam eden kayıt döneminde 100 TL ödeyerek ve 1 Eylül – 31 Eylül arasında devam eden kayıt döneminde ise 150 TL ödeyerek www.maraton.istanbul web adresi üzerinden online kayıt yaptırabilirler.

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