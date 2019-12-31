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İstanbul BBSK, 2019’ u Bin 553 Madalya İle Tamamladı !

​​​​​​​Amatör sporlarda Milli takımlara en çok sporcu gönderen İstanbul BBSK, katıldığı yurtiçi ve yurtdışı turnuvalarda da madalya kazanma üstünlüğünü kimseye kaptırmadı. İstanbul BBSK’lı sporcular 2019 yılı içinde; 19 branşta toplam 1553 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attılar

İstanbul BBSK, 2019’ u Bin 553 Madalya İle Tamamladı !

​​​​​​​Amatör sporlarda Milli takımlara en çok sporcu gönderen İstanbul BBSK, katıldığı yurtiçi ve yurtdışı turnuvalarda da madalya kazanma üstünlüğünü kimseye kaptırmadı. İstanbul BBSK’lı sporcular 2019 yılı içinde; 19 branşta toplam 1553 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attılar

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
31 Aralık 2019 Salı 11:46
İstanbul BBSK, 2019’ u Bin 553 Madalya İle Tamamladı !

Türk sporunun lokomotifi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, (İstanbul BBSK) 19 branşta yeni şampiyonlar yetiştirmeyi sürdürürken, ulusal ve uluslararası arenada çıktığı müsabakalarda da madalyaları topluyor. Katıldığı her turnuvada derece elde etmeyi başaran İstanbul BBSK’lı sporcular 2019 yılı boyunca toplam 1553 madalya kazanma başarısı gösterdi.

İstanbul Times Haber Merkezi /n Hüseyin Çetiner 

- ULUSLARARASI MÜSABAKALARDA 426 MADALYA-

Uluslararası müsabakalarda 168 altın, 118 gümüş ve 140 bronz madalya toplayan turuncu-lacivertliler, yurtiçi turnuvalarda ise 493 altın, 327 gümüş, 307 bronz olmak üzere toplam 1127 madalya ile kürsülerin vazgeçilmez ekibi oldu.

-‘ENGEL’ TANIMADILAR!-
 

Madalya koleksiyoncusu İstanbul BBSK, 2019 yılı içinde yurt içinde en çok madalyayı bedensel engelli yüzme ve güreş branşlarında kazandı. İstanbul BBSK’nın bedensel engelli yüzme sporcuları yurtiçi turnuvalarda 136 altın, 77 gümüş ve 56 bronz olmak üzere 269 madalya ile sezonu tamamladı. Sporcular uluslararası turnuvalarda ise 27’si altın olmak üzere 13 gümüş, 7 bronz madalya kazanarak Türkiye’nin gururu oldular.

Turuncu-lacivertlilerin serbest ve grekoromen güreş sporcuları ise ulusal turnuvalarda, 66 altın, 46 gümüş ve 74 bronz olmak üzere 186 madalya ile en başarılı kulüp oldu. Güreşçiler uluslararası arenada ise 16’sı altın, 25’i gümüş, 35’i de bronz olmak üzere toplamda 75 madalya aldı.


-KARETECİLERİN BÜYÜK BAŞARISI-
 

İstanbul BBSK’ya en çok uluslararası madalyayı ise karate sporcuları getirdi. Karateciler; 60 altın, 37 gümüş ve 38 bronz olmak üzere 135 madalya ile yurt dışında kürsünün galibi oldu. Yurtiçi turnuvalarda ise karateciler, 29 altın, 14 gümüş, 35 bronz madalya kazandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)
 

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