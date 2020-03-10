banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
hafif yağmur
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Tuncer:Zeytinburnu’nun İlk Özel Sektör Kentsel Dönüşüm Projesi Olmaktan Mutluyuz…
Son Dakika
Tuncer:Zeytinburnu’nun İlk Özel Sektör Kentsel...
‘Millet Bahçesi’ İçin Yıkım Başladı
Son Dakika
‘Millet Bahçesi’ İçin Yıkım Başladı
Dünya'da ilk ve tek uluslararası geçerli yoga sertifikası IYEC dünyaya yayılıyor
Son Dakika
Dünya'da ilk ve tek uluslararası...
ÇİĞDEM Grup İnşaat Emlak Prestijli Projelerin Satış ve Kiralama İşlerine de Başladı...
Son Dakika
ÇİĞDEM İnşaat Emlak Pörtföyüne Büyükyalı...

İBB Desteğiyle Mahalle Maçları Geri Geliyor

İBB’nin desteğiyle, mahalle maçı ruhunu geri getiren sokak futbolu turnuvası Red Bull Neymar Jr’s Five’ın İstanbul elemeleri başlıyor.

haber 1
haber 1
10 Mart 2020 Salı 09:57
İBB Desteğiyle Mahalle Maçları Geri Geliyor
banner171

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Red Bull işbirliğiyle, yeteneğine güvenenler, dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar Jr'ın ismiyle düzenlenen turnuvada hünerlerini konuşturacak. Şimdiye kadar 75 ülkeden 400 binin üzerinde sporseverin katıldığı Red Bull Neymar Jr’s Five Sokak Futbolu Turnuvası'nın İstanbul elemeleri Beşiktaş, Bakırköy, Caddebostan ve Fatih'de oynanacak. İBB'nin desteği ile düzenlenecek olan elemelerin sonunda galip gelecek olan takım, 4 Nisan’da gerçekleştirilecek ülke finaline katılma hakkı kazanacak. Türkiye finalinde rakiplerini geçerek şampiyon olmayı başaran takım ise Brezilya'da gerçekleşecek dünya finaline katılma hakkını elde edecek.

400 BİNDEN FAZLA OYUNCU

Dünyanın dört bir yanından futbol tutkunlarını bir araya getirmeyi amaçlayan Red Bull Neymar Jr’s Five Futbol Turnuvası elemeleri, Türkiye'de de heyecanlı karşılaşmalara sahne olacak. Hızın, tekniğin ve eğlencenin iç içe olduğu turnuvaya 4 yılda 6 farklı kıtadan ve 75 ülkeden 400 binden fazla oyuncu katıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner

İSTANBUL ELEMELERİ 4 FARKLI LOKASYONDA OYNANACAK

Sokak futbolunda hünerlerini sergilemek isteyenlerin mücadelesine sahne olacak Red Bull Neymar Jr’s Five’ta Türkiye elemeleri 12 şehirde, 15 farklı alanda gerçekleştirilecek. 7 Mart’ta Mersin, Kayseri ve Bursa elemelerinden sonra turnuva sırasıyla İstanbul, Konya, Ankara, Kocaeli, Adana, Eskişehir, İzmir, Gaziantep, Trabzon’a da uğrayacak.

Turnuvanın İstanbul müsabakaları, ilk olarak 14 ve 15 Mart'ta Beşiktaş Meydanı ile 14 Mart’ta Bakırköy Zuhuratbaba'da oynanacak. Karşılaşmalar 21 ve 22 Mart'ta Caddebostan'da, 28 Mart’ta da Fatih’de devam edecek. Elemelerin sonunda 4 Nisan'da ülke finali oynanacak ve bu finalin sonunda rakibine üstünlük sağlayacak olan takım Brezilya Praia Grande'deki Instituto Projeto Neymar Jr'da gerçekleştirilecek Red Bull Neymar Jr’s Five Dünya Finali'ne katılma şansı elde edecek.

GOL YİYEN OYUNCUSUNU KAYBEDER

Dünya çapında büyük bir kitleye hitap eden Red Bull Neymar Jr’s Five’a 18 ile 25 yaş arasındaki her oyuncu katılabiliyor. Herhangi bir cinsiyet sınırlamasının olmadığı turnuvanın en önemli özelliği ise gol yiyen takımdan bir oyuncunun çıkıyor olması. Beşer kişiden oluşan takımlardan birinin son oyuncusu çıktığında veya 10 dakikalık oyun süresi dolduğunda maç sona eriyor ve maçın kazananı ilan ediliyor.

KAYITLAR DEVAM EDİYOR

Dünyanın en büyük sokak futbolu turnuvalarından olan Red Bull Neymar Jr’s Five’a geçtiğimiz yıllarda erkekler kadar kadınlar da yoğun ilgi gösterdi. 2019 yılında Macaristan'ı temsil eden takımın şampiyon olduğu turnuvada, kadınlarda ise Slovakya takımı dünya şampiyonu olmuştu.Takımını belirleyerek şampiyonaya katılmak isteyen herkes www.redbullneymarjrsfive.com/tr/ adresinden organizasyona kayıt olabiliyor. Turnuvaya ilişkin detaylara ve tüm kurallara da bu web sitesinden ulaşılabiliyor.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Atletizmin Kalbi İstanbul’da Atacak ‘Dünyanın Hızı İstanbul’da’
Atletizmin Kalbi İstanbul’da Atacak ‘Dünyanın Hızı İstanbul’da’
Bağcılar'lı Kung Fu’cular Türkiye Şampiyonu Oldu
Bağcılar'lı Kung Fu’cular Türkiye Şampiyonu Oldu
İBB, Spor Tesislerini Yeniliyor
İBB, Spor Tesislerini Yeniliyor
İstanbul BBSK, 2019’ u Bin 553 Madalya İle Tamamladı !
İstanbul BBSK, 2019’ u Bin 553 Madalya İle Tamamladı !
Şampiyonlar Kemerburgaz Kent Ormanı’nda Buluşuyor!
Şampiyonlar Kemerburgaz Kent Ormanı’nda Buluşuyor!

banner186

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169