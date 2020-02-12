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Bağcılar'lı Kung Fu’cular Türkiye Şampiyonu Oldu

Bağcılar Belediyesi sporcuları, Antalya’da düzenlenen 2020 Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası’na damgasını vurdu. Türkiye’nin dört bir yanından 3 bin sporcunun mücadele ettiği turnuvada Bağcılarlı Kung Fu’culardan 3’ü birinci, 4’ü ikinci ve biri de üçüncü olmak üzere 8 sporcu dereceye girerek madalya kazandı.

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12 Şubat 2020 Çarşamba 15:17
Bağcılar'lı Kung Fu’cular Türkiye Şampiyonu Oldu
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Antalya’da gerçekleşen 2020 Wushu Kung-Fu Türkiye Şampiyonası’na 3 bin sporcu katıldı. Türkiye’nin en iyilerinin mücadele ettiği turnuvada Bağcılar Belediyesi’nden de 12 sporcu yer aldı. Zorlu geçen müsabakaların sonucunda Bağcılar Belediyesi Wushu Kung Fu sporcuları büyük bir başarıya imza attı. Bağcılarlı 12 sporcudan 8’i dereceye girerek madalya elde etti. Rabia Andıç, Yunuscan Hergül ve Burak Daşdemir birinci olarak altın madalya; Gamzenur Avcı, Sümeyye Marangoz, Özcan Özdemir ve Çağrı Atlı ikinci olarak gümüş madalya; Samet Ün ise üçüncü olarak bronz madalya almaya hak kazandı.

İstanbul Times Haber Merkezi/Hüseyin Çetiner

Sporcuları tebrik etiğini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Madalyaları toplayarak bizleri sevindiren şampiyonlarımız umutlarımızı boşa çıkarmadılar. İnşallah bu başarılar gelecekteki daha büyük zaferlerin önünü açacaktır” dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 12.02.2020 15:21
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