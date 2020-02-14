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Atletizmin Kalbi İstanbul’da Atacak ‘Dünyanın Hızı İstanbul’da’

İstanbul, Atletizmde dünyanın önemli sporcularının boy göstereceği bir organizasyona daha ev sahipliği yapıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi Spor İstanbul ve Türkiye Atletizm Federasyonu işbirliği ile 16 Şubat Pazar günü 15.00 – 18.00 arası İstanbul Ataköy Atletizm Salonu’nda 3. sü düzenlenecek olan İstanbul Indoor Cup öncesi basın toplantısı gerçekleştirildi. İstanbul Ataköy Atletizm Salonu’nda gerçekleştirilen basın toplantısına Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur’un yanı sıra milli atletler Mehmet Çelik ve Emel Şancı Kırıcı katıldı.

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14 Şubat 2020 Cuma 16:24
Atletizmin Kalbi İstanbul’da Atacak ‘Dünyanın Hızı İstanbul’da’
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Atletlerimiz Olimpiyat Kotası Alacaktır’


 İstanbul Cup öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur: “Atletlerimiz olimpiyat kotası alacaktır”
  Tüm sporculara başarı dileğinde bulunan Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, “Atletizm bireysel bir performans sporu bu yüzden ilgi ve rekabetin odağı. Sınırların zorlanması, her gün aşılıyor olması seyircileri odağa haline getiriyor. Atletizm en fazla takip edilen sporlardan bir tanesi. Olimpiyatlarda en büyük payı alan branş atletizm. Atletizmde gelecek olan başarılar diğer branşları da olumlu etkileyecektir. Güzel bir İstanbul Maratonu izleyeceğimize eminim. Tüm sporculara başarılar diliyorum. Kendilerini şaşırtan dereceler alarak olimpiyat kotaları alacağına inanıyorum” diye konuştu.

İstanbul Ataköy Atletizm Salonu’nda 25’inci kez düzenlenecek Balkan Şampiyonası ve 3’üncüsü düzenlenecek olan İstanbul Indoor Cup öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, ”İstanbul ciddi bir marka. Burada ne yaparsa yap gereken ilgiyi görüyor. Yarınki Balkan Şampiyonası’nda 25 ülke katılım gösterecek. Balkan ülkeleri ve dostları olacak. 20 ülke var ve 5 ülkede misafir olarak katılacak. Ne kadar fazla katılım olursa bizim sporcular içinde o kadar iyi. 267 sporcu ile yapacağız. İstanbul’un salon cup dediğimiz, dünyanın en hızlı 800 metrecisi burada bizimle beraber olacak. Gelen sporcuların birçoğu dünya sıralamasında üst sıralarda yer alan isimler olacak. Burada ciddi bir atletizm şöleni sunacağız. Buradaki her derece dünya ve olimpiyat için ülkemiz adına bir misyonu taşıyor” dedi.
 

27 ülkeden 138 atletin katılacağı EA Permit yarışı İstanbul Indoor Cup’ta 12 branşta yarış yapılacak. Atletizm severler, müsabakaları Pazar günü 15:00’ten itibaren Ataköy Salonu’nda ücretsiz olarak izleyebilecekler.
 

Bilgi için:              

Spor İstanbul Basın Müşavirliği / 0549 806 58 28 / basin@spor.istanbul

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