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"Parası Olmayanı Ölüme mi Terk Edelim"

Güngören için kolları sıvayan, Belediye Meclisinde ilçe sorunları hakkında verdiği önergelerle dikkat çeken, Milliyetçi Hareket Partisi Güngören Belediye Meclis Üyesi Gökhan Arslan, olası İstanbul depremini hemen hemen her meclis toplantısında dile getirerek biran önce tedbirlerin alınmasını istedi...

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09 Mart 2020 Pazartesi 10:09
"Parası Olmayanı Ölüme mi Terk Edelim"
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Yaşadığı kente hizmet etmek için gece gündüz çalışan MHP'li Gökhan Arslan, "Başkanlık divanına daha önce sunduğumuz kentsel dönüşüm istişare kurulu talebimizi tekrar dile getiriyoruz. Kentsel dönüşüm, evet gereklidir ve mecburidir" dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner

"DİLE GETİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Olası depreme karşı Güngören için acilen önlemler alınması gerektiğini söyleyen MHP'li Gökhan Arslan, "Ülkemizin değişik yerlerinde deprem sürekli yüzünü göstermekte. Türkiye deprem kuşağında bir ülkedir. Hemen hemen her meclis toplantısında Milliyetçi Hareket Partisi olarak bunu dile getirmekteyiz. Başkanlık divanına daha önce sunduğumuz kentsel dönüşüm istişare kurulu talebimizi tekrar dile getiriyoruz. Kentsel dönüşüm, evet gereklidir ve mecburidir. Plan değişikliği yaparak yerinde dönüşümün, parsel birleşmesi sonucunda imar artışı, çekme mesafesi 3 mt’den 1,5 mt’ye düşürülmesiyle dönüşüm önü kısmen açılmıştır. Peki parası olmayan ve anlaşamayan vatandaşlarımız var. Bunları da ölüme terk edemeyiz. Bildiğiniz üzere depremden sonra 2 önemli olgu vardır. Birincisi göçük kurtarma ikincisi ise ikmal ve lojistik. En basit örneği bir kişinin ortalama olarak günlük 5 lt suya ve 1 öğün yemeğe ihtiyacı vardır. Bunun lojistik olarak sağlanması lazımdır. Bu sebeptendir ki deprem sonrası ana halterlin açık olması gerekmektedir. Ana halterde olan binalarımızı kentsel dönüşüme sokamıyorsak eğer, güçlendirme projeleri ile güçlendirmemiz gerekmektedir. Bunun için belediyemizin bu konuda fon bulmasını talep ediyoruz. Bu fon 15-20 yıl vadeli şeklinde olup vatandaşımızın belini bükmemelidir" şeklinde konuştu.

"HER İLÇE KENDİ DERDİNE DÜŞECEK"

Olası bir İstanbul depreminde tüm Marmara Bölgesinin etkilenmesi söz konusu, diyen Gökhan Arslan, "Böyle bir durumda Marmara Bölgesi dışında büyükşehir belediyesi ile bir deprem anlaşması yapılması zaruridir. Bu belediye anlaşması sonucu deprem gerçekleştiği an anlaşılan belediye ivedi şekilde önce hava ve sonra karayoluyla ilçemize ulaşması lazımdır. Büyük bir afette 39 ilçe kendi derdine düşeceğinden dolayı bu anlaşmamanın yapılmasını talep ediyoruz" dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı( İTHA)

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