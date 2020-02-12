İşte CHP'nin İstanbul Kadrosu

CHP’nin 37. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde resmi olmayan sonuçlara göre seçilen il yönetimi asil, il yönetimi yedek, il disiplin kurulu asil, il disiplin kurulu yedek ve 37. Olağan CHP Kurultayı'nın delegelerinin listesi:
CHP İstanbul İl Başkan : Canan Kaftancıoğlu
CHP İstanbul İl Yönetimi Asil
Özgür Akat
Kemal Ayseren
Nurettin Aydın
Mert Bahçetepe
Serpil Beşok
Özgür İbrahim Birgün
Özgür Bozdağ
Kevser Çelayir
İlhan Çelik
Bahar Çetinkaya
Gülten Demirtaş
Mahir Doğan
Burkay Düzce
Fatma Gül Eryıldız Şenvardar
Suna Göçengil
Server Gökmen
Kemal Gülhan
Aysemin Gülmez
Gökmen Güneş
Ahmet Gürbüz
Güler Işıkcevahir
Yasin Ilgar
Ufuk İnan
Nevzat Karataş
Adem Ali Kargidanoğlu
Erdoğan Kelleci
Cem Kılıç
İbrahim Can Kıran
Ümit Koral
Özgür Nas
Mazluma Oruç
Gülsüm Hale Özçömert Coşkun
Sevgi Özdemir
Dursun Poyraz
Eser Şenay
Tuncay Toptaş
Oğuz Kemal Yakar
Şemside Yener
İbrahim Yılmaz
Saniye Yurdakul
CHP İstanbul İl Yönetim Yedek Listesi
Hüseyin Bozkurt
Mehmet Sevim
Mustafa Özer
Kaan Akın
Cafer Duman
İnan Çeliker
Çağlar Özağdaş
Hüseyin Küçük
Hasan Gül
Azmi Mertcan Uluevli
Duran Meşeci
Fadime Öztop
Zübeyde Esra Özcan
Hasan Akbaş
Şeyda Çavuş
Mehmet Fatih Karabulut
Emre Altay
Zeki Şentürk
Sanem Yeliz Arslan
Seyfettin Çapraz
Kadir Ertan
Onur Antik
Damla Cihan Atamer
Halil Küzel
Onur Karataş
Ersel Aydoğdu
Levent Biltekin
Cihan Kılıçarslan
Nevra Eroğlu
İsmail Topkaya
Özgenur Soydemir
Günay Çitçi
Ahmet Baylan
Bektaş Şimşek
Tekin Urhan
Aysun Kılıçarslan Soku
Dilan Güler
Erkan Genco Doğan
Esengül Yılmaz Özcan
Hüdayı Demir
CHP İstanbul İl Disiplin Kurulu Asil
Burcu Aydın
Hüseyin Deniz Coşkun
Adil Çiftçi
Fırat Durak
Aslıhan Sağlık
Şengül Tarhan Buztaş
İsmail Emre Telci
Ender Unutan Ersözlü
Deniz Uzunyayla
CHP İstanbul Kurultay Üyeleri
Mehmet Ali Acar
Ercan Adıgüzel
Ali Ağın
Metin Ağırman
Süreyya Akar
Yağmur Akay
Birkan Akbal
Hasan Akgül
Nihat Akkaya
Temel Akkoç
Oya Akman
Ali Ercan Akpolat
Rıza Akpolat
Ertan Aksoy
Turgay Akşahin
Gamze Akşit
Ramazan Alageyik
Neşe Altan
Efendi Argunşah
Engin Arı
Cahit Ataker
Mustafa Ataş
Şerif Ateş
Özkan Atma
Cafer Avşarlar
Muharrem Aydın
Şerife Aydın
Muharrem Aydın
Saniye Aydın
Baki Aydöner
Doğuşcan Aydın Akgün
Engin Baba
Deniz Bakır
Ali Barkın
Yusuf Başboğa
Deniz Baykara
Emel Bilenoğlu
Nafiz Bilgin
Eren Ali Bingöl
Davut Boy
Hayati Bozkaya
Kemal Deniz Bozkurt
Hüseyin Bozkurt
Haluk Bozkurt
Azize Elvan Büyükaltay
Yeter Büyükdurmuş
Haydar Canpolat
Cemal Canpolat
Onur Cingil
Doğan Çakmak
Mehmet Çalasın
Mehmet Murat Çalık
Kemal Çebi
Süleyman Celebi
Özgür Çelik
Hamza Çelik
Olgun Çelik
İbrahim Çelik
Menekşe Çengel
Kemal Çetiner
Mehmet Serdar Çoban
Musa Çulha
Sami Demirci
Oktay Deprem
Gökhan Der
Şahin Dil
Esra Dirican
Metin Doğan
Naci Dolunay
Özlem Durdağı Dokuyucu
Rüya Eke
Gönül Ekinci
Cemil Ekşi
Ferhat Epözdemir
Hilal Erbakan
Alaaddin Erbaş
Yusuf Erciyes
Yusuf Erdoğan
Hüseyin Ergin Eylül Ergün
Yusuf Ergüven
Ali Cengiz Erol
Berker Esen
Gözde Fil
Şükrü Genç
Hüseyin Remzi Gökbulak
Nuray Gönül
Erdem Gül
Veli Gülsoy
Bilal Gündoğdu
Bahattin Günel
Seylap Güngördü
Duran Gürbüz
Urfan Gürses
Turan Hançerli
Metin Işık
Özcan Işıklar
Hazal Sıla İleri
Battal İlgezdi
Ekrem İmamoğlu
Murat İmrek
Çağlar İnanan
Canan Kaftancıoğlu
Muzaffer Kahraman
Engin Karaağaç
Dicle Karabulut
Sibel Karaköse
Çağdaş Karaküçük
Hikmet Karapunar
Güven Karasu
Muharrem Karslı
Özgür Kartal
Metin Kaya
Ali Ekber Kayhan
Duran Keleş
Muammer Keskin
Ali Kılıç
Melahat Kılıçaslan
Metin Kılınç
Sinem Kırçicek
Erdal Kıskanç
Hüseyin Kızıldaş
Zeynel Kızılkaya
Aylin Kotil
Özlem Kutbay
Ahmet Kürekli
Hasan Mutlu
Ali Narin
Erdal Nas
Şerdil Darı Odabaşı
Şefik Ok
Hüseyin Okumuş
Gönen Orhan
Cemal Öner
Mehmet Altan Öymen
Günay Öz
Ali Özcan
Turgay Özcan
Suat Özçağdaş
Hülya Özdemir
Zehra Özdemir
İlhami Özel
Turan Taşkın Özer
Ferzan Özer
Taner Özer
Gizem Özhan
Soner Özimer
Hüseyin Özkahraman
Fatma Çiğdem Özman Ertınmaz
Dilayla Özmeral
Zeynel Öztürk
Münevver Gülten Polat
Ali Rıza Polat
Mustafa Can Poyraz
Murat Poyraz
Günay Reyhan
Musa Sağdıç
Zeynel Sağıroğlu
Celal Sevinç
Figan Sezer
Hacı Bayram Solmaz
Çetin Soysal
Nurettin Sözen
Yavuz Şahin
Metin Şahin
Gökhan Şeker
Bihlun Tamaylıgil
Öztürk Tatar
Ali Muhittin Tığlı
Gamze Tohumcu
Nurten Tuncel
Sadettin Ulubay
Canap Ulutaş
Berkay Uslu
Şadiye Uslu
Sebahaddin Ülger
İsmail Ünal
Bülent Ütebay
Özden Yağız
Celal Yalçın
Zilan Yalçın
Sevim Yalın Kılıç
İbrahim Yaycı
Alper Yeğin
Cihan İlim Yeşildağ
Mahfuz Yetüt
Yılmaz Yıldırım
Abdullah Yıldırım
Aydın Yıldırım
Ali Rıza Yıldız
Muharrem Volkan Yıldız
Yılmaz Yıldız
Filiz Yılmaz
Nurten Yılmaz
Savaş Yücel
Gökhan Yüksel
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)