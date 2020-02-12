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İşte CHP'nin İstanbul Kadrosu

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 37.Olağan Kongresi Haliç Kongre Merkezinde yapıldı. Tek aday Canan Kaftancıoğlu yeniden il başkanı seçildi. İşte CHP' nin yeni İstanbul il yöneticileri ve Kurultay delegeleri belli oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Şubat 2020 Çarşamba 09:58
İşte CHP'nin İstanbul Kadrosu
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CHP’nin 37. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde resmi olmayan sonuçlara göre seçilen il yönetimi asil, il yönetimi yedek, il disiplin kurulu asil, il disiplin kurulu yedek ve 37. Olağan CHP Kurultayı'nın delegelerinin listesi:

CHP İstanbul İl Başkan : Canan Kaftancıoğlu

CHP İstanbul İl Yönetimi Asil

Özgür Akat

Kemal Ayseren
Nurettin Aydın
Mert Bahçetepe
Serpil Beşok

Özgür İbrahim Birgün
Özgür Bozdağ
Kevser Çelayir
İlhan Çelik
Bahar Çetinkaya

Gülten Demirtaş
Mahir Doğan
Burkay Düzce
Fatma Gül Eryıldız Şenvardar
Suna Göçengil
Server Gökmen

Kemal Gülhan
Aysemin Gülmez
Gökmen Güneş
Ahmet Gürbüz
Güler Işıkcevahir

Yasin Ilgar
Ufuk İnan
Nevzat Karataş
Adem Ali Kargidanoğlu
Erdoğan Kelleci
Cem Kılıç
İbrahim Can Kıran

Ümit Koral
Özgür Nas
Mazluma Oruç
Gülsüm Hale Özçömert Coşkun
Sevgi Özdemir
Dursun Poyraz
Eser Şenay
Tuncay Toptaş
Oğuz Kemal Yakar
Şemside Yener
İbrahim Yılmaz
Saniye Yurdakul

CHP İstanbul İl Yönetim Yedek Listesi


Hüseyin Bozkurt
Mehmet Sevim
Mustafa Özer
Kaan Akın
Cafer Duman

İnan Çeliker
Çağlar Özağdaş
Hüseyin Küçük
Hasan Gül
Azmi Mertcan Uluevli
Duran Meşeci

Fadime Öztop
Zübeyde Esra Özcan
Hasan Akbaş
Şeyda Çavuş
Mehmet Fatih Karabulut
Emre Altay

Zeki Şentürk
Sanem Yeliz Arslan
Seyfettin Çapraz
Kadir Ertan
Onur Antik
Damla Cihan Atamer
Halil Küzel

Onur Karataş
Ersel Aydoğdu
Levent Biltekin
Cihan Kılıçarslan
Nevra Eroğlu
İsmail Topkaya

Özgenur Soydemir
Günay Çitçi
Ahmet Baylan
Bektaş Şimşek
Tekin Urhan
Aysun Kılıçarslan Soku
Dilan Güler
Erkan Genco Doğan
Esengül Yılmaz Özcan
Hüdayı Demir

CHP İstanbul İl Disiplin Kurulu Asil

Burcu Aydın

Hüseyin Deniz Coşkun
Adil Çiftçi
Fırat Durak
Aslıhan Sağlık

Şengül Tarhan Buztaş
İsmail Emre Telci
Ender Unutan Ersözlü
Deniz Uzunyayla

CHP İstanbul Kurultay Üyeleri

Mehmet Ali Acar

Ercan Adıgüzel
Ali Ağın
Metin Ağırman
Süreyya Akar
Yağmur Akay
Birkan Akbal
Hasan Akgül

Nihat Akkaya
Temel Akkoç
Oya Akman
Ali Ercan Akpolat
Rıza Akpolat
Ertan Aksoy
Turgay Akşahin
Gamze Akşit

Ramazan Alageyik
Neşe Altan
Efendi Argunşah
Engin Arı
Cahit Ataker
Mustafa Ataş

Şerif Ateş
Özkan Atma
Cafer Avşarlar
Muharrem Aydın
Şerife Aydın
Muharrem Aydın
Saniye Aydın
Baki Aydöner

Doğuşcan Aydın Akgün
Engin Baba
Deniz Bakır
Ali Barkın
Yusuf Başboğa
Deniz Baykara

Emel Bilenoğlu
Nafiz Bilgin
Eren Ali Bingöl
Davut Boy
Hayati Bozkaya
Kemal Deniz Bozkurt
Hüseyin Bozkurt

Haluk Bozkurt
Azize Elvan Büyükaltay
Yeter Büyükdurmuş
Haydar Canpolat
Cemal Canpolat
Onur Cingil
Doğan Çakmak

Mehmet Çalasın
Mehmet Murat Çalık
Kemal Çebi
Süleyman Celebi
Özgür Çelik
Hamza Çelik
Olgun Çelik
İbrahim Çelik
Menekşe Çengel
Kemal Çetiner
Mehmet Serdar Çoban
Musa Çulha
Sami Demirci
Oktay Deprem
Gökhan Der
Şahin Dil
Esra Dirican

Metin Doğan
Naci Dolunay
Özlem Durdağı Dokuyucu
Rüya Eke
Gönül Ekinci
Cemil Ekşi
Ferhat Epözdemir
Hilal Erbakan
Alaaddin Erbaş

Yusuf Erciyes
Yusuf Erdoğan
Hüseyin Ergin Eylül Ergün
Yusuf Ergüven
Ali Cengiz Erol
Berker Esen
Gözde Fil

Şükrü Genç
Hüseyin Remzi Gökbulak
Nuray Gönül
Erdem Gül
Veli Gülsoy
Bilal Gündoğdu
Bahattin Günel
Seylap Güngördü
Duran Gürbüz
Urfan Gürses
Turan Hançerli
Metin Işık
Özcan Işıklar
Hazal Sıla İleri
Battal İlgezdi
Ekrem İmamoğlu

Murat İmrek
Çağlar İnanan
Canan Kaftancıoğlu
Muzaffer Kahraman
Engin Karaağaç
Dicle Karabulut
Sibel Karaköse
Çağdaş Karaküçük
Hikmet Karapunar

Güven Karasu
Muharrem Karslı
Özgür Kartal
Metin Kaya
Ali Ekber Kayhan
Duran Keleş
Muammer Keskin
Ali Kılıç
Melahat Kılıçaslan
Metin Kılınç
Sinem Kırçicek
Erdal Kıskanç

Hüseyin Kızıldaş
Zeynel Kızılkaya
Aylin Kotil
Özlem Kutbay
Ahmet Kürekli
Hasan Mutlu
Ali Narin
Erdal Nas
Şerdil Darı Odabaşı
Şefik Ok
Hüseyin Okumuş
Gönen Orhan
Cemal Öner

Mehmet Altan Öymen
Günay Öz
Ali Özcan
Turgay Özcan
Suat Özçağdaş
Hülya Özdemir
Zehra Özdemir
İlhami Özel

Turan Taşkın Özer
Ferzan Özer
Taner Özer
Gizem Özhan
Soner Özimer
Hüseyin Özkahraman
Fatma Çiğdem Özman Ertınmaz
Dilayla Özmeral
Zeynel Öztürk

Münevver Gülten Polat
Ali Rıza Polat
Mustafa Can Poyraz
Murat Poyraz

Günay Reyhan
Musa Sağdıç
Zeynel Sağıroğlu
Celal Sevinç
Figan Sezer
Hacı Bayram Solmaz
Çetin Soysal
Nurettin Sözen
Yavuz Şahin
Metin Şahin
Gökhan Şeker
Bihlun Tamaylıgil
Öztürk Tatar
Ali Muhittin Tığlı
Gamze Tohumcu
Nurten Tuncel
Sadettin Ulubay
Canap Ulutaş
Berkay Uslu
Şadiye Uslu
Sebahaddin Ülger
İsmail Ünal
Bülent Ütebay
Özden Yağız
Celal Yalçın
Zilan Yalçın
Sevim Yalın Kılıç
İbrahim Yaycı
Alper Yeğin
Cihan İlim Yeşildağ
Mahfuz Yetüt
Yılmaz Yıldırım
Abdullah Yıldırım
Aydın Yıldırım
Ali Rıza Yıldız
Muharrem Volkan Yıldız
Yılmaz Yıldız
Filiz Yılmaz
Nurten Yılmaz
Savaş Yücel
Gökhan Yüksel

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 12.02.2020 11:06
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